人民网北京8月9日电 （许维娜、实习生陈梓瑶）如何解决受灾民众急需大额资金的问题？记者从北京住房公积金管理中心获悉， 8月7日，北京住房公积金管理中心发布《关于帮扶救助受灾企业及缴存职工给予阶段性支持措施的通知》（以下简称《支持措施》）。

《支持措施》提及，受灾情影响较大、导致急需大额资金支出的缴存职工，可全额提取本人账户内住房公积金余额，应对暂时生活困难。

记者了解到，《支持措施》适用于两类职工和企业：一是受到涉雨涉汛灾情影响，存在困难的缴存企业和职工；二是受灾情影响一线抢险队员、水务工作者、基层干部等。受灾企业和缴存职工提出申请后，公积金中心将与所在区政府相关单位或街道乡镇政府对接核实。这一阶段性支持措施执行至2023年12月31日。

“这一阶段性支持措施的发布，旨在坚持人民至上，妥善做好受灾群众的生活保障，打赢防汛救灾及恢复重建攻坚战，帮助受灾情影响的企业和缴存职工共同渡过难关。”北京住房公积金管理中心相关负责人表示。

易居研究院研究总监严跃进认为，此次政策进一步体现了优化营商环境、促进公积金惠民导向的特征，尤其是针对受灾影响的职工群体，在公积金提取和租房方面给予了积极的支持，也体现了该政策保障民生的导向。

住房公积金不仅可以“救急”，也在不断通过政策优化，实现对民生的保障作用。

为支持刚性和改善性住房需求，今年以来，全国多地优化公积金提取政策，主要包括优化公积金贷款与提取、支持提取公积金支付首付等内容。

据中指研究院不完全统计，上半年近百城调整住房公积金政策，其中一线城市中深圳、上海、广州均调整了多孩家庭公积金贷款额度，北京优化公积金提取条件；二线城市中，乌鲁木齐、大连、济南、长沙、太原、杭州、合肥、郑州、宁波、苏州、南昌等城市均降低公积金首付比例或提高贷款额度。

“当前，公积金政策仍是各城市支持住房消费的重要手段之一，降低首付及优化贷款额度计算方式有助于降低购房者购房门槛。” 中指研究院市场研究总监陈文静表示。

为了更好满足群众异地办理住房公积金相关业务需求，近日，住房城乡建设部办公厅发布《关于整合住房公积金个人证明事项推动“亮码可办”工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出依托全国住房公积金小程序和全国住房公积金监管服务平台，在住房公积金缴存人申请开具职工缴存证明、异地贷款缴存使用证明、贷款结清证明等个人证明时，向其提供实时在线开具、后台自动查验等服务，以统一“电子码”代替原有3项纸质证明，实现住房公积金个人证明事项“亮码可办”。

“公积金作为长期住房专用储蓄，使用范围较为受限。”陈文静表示，针对性优化其使用范围和使用方式符合大家对公积金的预期。同时，公积金政策指向性较强，有利于直接为真正有购房需求的居民提供支持，促进住房需求释放。

(责编：乔业琼、高雷)

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