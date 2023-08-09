原标题：途虎养车工场店“口碑好店”评选发布：聚焦服务、技术、环境，打造用户满意工场店

8月8日，途虎养车于上海举办2023年“口碑好店”发布启动暨上半年评选结果颁奖典礼。作为目前汽车服务行业当中面向用户打造的评优体系，途虎养车对广大用户评选出的“口碑好店-用户满意工场店”，以及“服务热情工场店、技术放心工场店、环境整洁工场店”进行整体发布和颁奖。其中，全国范围内超3000家途虎养车工场店入选“口碑好店”，覆盖28个省市自治区。上海、江苏、四川、广东、北京成为入选工场店数量TOP 5的省市。

途虎养车工场店“口碑好店”发布后，不仅将成为用户养车前的指引，它背后所体现的全民评选标准，还将使“口碑好店”进一步成为汽车服务行业的标杆。

据了解，途虎养车工场店“口碑好店”体系，包含“服务热情工场店、技术放心工场店、环境整洁工场店”三大细分评选结果。而在其中，服务、技术、环境三项均突出的途虎养车工场店，将获得最终的“口碑好店-用户满意工场店”称号。

据途虎养车相关负责人介绍，途虎养车秉承客户第一的理念，于2023年正式启动“用户服务年”。今年5月，作为途虎养车“用户服务年”的重要环节之一，“途虎万人体验团”在全国诚邀超万名“途虎体验官”写点评，赢免单。用户通过填写途虎养车工场店的消费评价、用户满意度问卷调研、服务中调研等形式，参与到“口碑好店”的评选中。

在海量评价和反馈中，途虎养车广泛采纳与收集意见与建议，并着重从服务、技术、环境三个维度对工场店进行综合考评，以评选出最受用户认可的“口碑好店”。

“用户的建言献策，是口碑好店评选的重要标准，也是推动汽车后市场提升服务标准的动力。”途虎养车相关负责人表示，自开展“口碑好店”评选以来，共收到超200万条评论，项目启动后，用户体验满意度环比提升超45%。

对于广大用户而已，在养车时如何发现距离自己最近的“口碑好店”？据了解，途虎养车工场店“口碑好店”将通过标签的形式进行展示。即日起，用户在途虎养车APP和小程序查看门店列表和门店详情时，即可发现带有“口碑好店”标签的工场店。

“服务，是汽车服务行业最本质的东西。‘口碑好店’这一评选机制，将让用户了解到途虎养车工场店不断优化服务、不断提升品质的全过程；也将使得用户能够第一时间直观了解门店服务水平，从而选择符合自己需求的门店。”途虎养车相关负责人表示。（于一鸣）

(责编：曹淼、李源)

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