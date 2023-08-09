人民网北京8月9日电 （欧阳易佳）记者从中国南水北调集团有限公司(以下简称“南水北调集团”)获悉，截至8月6日，南水北调中线工程运行平稳，水质达标，陶岔渠首入渠流量200立方米/秒，沿线77处分水口门正常供水，水质稳定达标，受水区各城市供水正常。东线一期工程目前处于非调水期，积极投入沿线地方防洪排涝。

受今年第5号台风“杜苏芮”减弱低压环流和冷空气共同影响，7月28日以来，海河流域普降大到暴雨，局地特大暴雨，海河发生流域性大洪水，南水北调中线范围暴雨区内海河流域相继发生编号洪水、超警以上洪水、超保证洪水。最高峰时，中线工程全线共6座建筑物超警戒水位，左岸47座水库超汛限，工程防汛面临严峻考验。

水利部、国资委、国家发展改革委、应急管理部等部委高度重视南水北调防汛保安全工作，先后作出安排部署。

8月4日起，随着水雨情逐步减弱，目前除少数渠段维持I级响应外，其他渠段、工程已逐步降低应急响应等级，恢复正常值守。

南水北调集团相关负责人介绍，暴雨洪水发生以来，集团密集会商、迅速响应，及时召开会议部署安排防御工作，各分公司随时与沿线各级防办、水利、应急等部门保持密切联系，并安排专人到水利厅值班，及时获取地方防汛及水库调度相关信息，组织沿线各级运行管理单位对左排、河渠交叉等重点建筑物落实24小时盯防，实时掌握过流情况。人员、物资、设备迅速到位，最高峰时，中线工程应对本次台风暴雨洪水在岗人数6152人，现场抢险人员3015人，值班值守人员3137人，设备458 台（套），总体较正常备防状态增加人员2倍以上，增加设备1倍以上。（实习生陈瑾对此文亦有贡献）

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