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总投资近100亿元 国家能源集团宁夏灵武200万千瓦采煤沉陷区光伏项目开工

2023年08月09日11:10 | 来源：国家能源投资集团有限责任公司
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原标题：总投资近100亿元！国家能源集团宁夏灵武200万千瓦采煤沉陷区光伏项目开工

　　近日，国家能源集团宁夏电力灵绍直流配套采煤沉陷区灵武200万千瓦复合光伏基地项目开工，为加快推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设再添新力。

　　国家能源集团宁夏电力采煤沉陷区400万千瓦光伏项目是国家第二批沙戈荒大型风电光伏基地之一。本次开工的灵武200万千瓦采煤沉陷区光伏项目是“银川灵武市（高新区）重大项目集中开工”的两个重点项目之一，位于宁夏回族自治区灵武市马家滩镇及白土岗乡境内煤矿采空区、沉陷区荒地，配套建设200兆瓦/400兆瓦时储能，总投资近100亿元，占地面积约6万亩，项目一期100万千瓦容量计划年底前高质量并网，2024年全容量投产。

　　该项目是宁夏“西电东送”的重要绿色能源基地，致力于建设采煤沉陷区大型光伏基地、光伏+生态治理、多能互补外送、新型电力系统建设、集中式智慧光伏和党建引领绿色发展的“六大创新示范”基地，采用国产自主IGBT逆变器、多种先进高效N型大尺寸光伏组件、多种类型支架、无人机及无人驾驶清扫技术、5G+北斗等20余项先进技术与设备，全力打造宁夏区域光伏行业"百科全书”。项目建成后，每年将提供清洁电能38亿千瓦时，节约标准煤约115万吨，减少二氧化硫排放量约604吨、氮氧化物排放量约675吨，节能减排效益显著，对实现清洁能源替代、推动能源结构转型、改善生态环境质量具有重要作用。

(责编：曹淼、李源)
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