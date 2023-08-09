人民网记者 程浩

原标题：一朵云南松茸的“凡尔赛”自述

大家好

我是一朵松茸

来自被誉为“松茸之乡”云南南华五街镇

这里是云南松茸的主产区之一

在中国

我的兄弟姐妹分布在

吉林、辽宁、黑龙江、云南、四川等地

其中云南、四川和吉林的分布最为集中、产量最高

约占全国的95%以上

都知道松茸在日本很受欢迎

但“松茸”一名却源自中国

宋哲宗元祐年间唐慎微的著作《经史证类备急本草》（1082—1094）中就有

“松蕈（xùn）”的记载

在陈仁玉的《菌谱》（1245）以及李时珍的《本草纲目》（1596）中

也出现过“松蕈”一词

在云南野生食用菌家族中

人类说我和其他兄弟姐妹是“菌中之皇”

是蕈菌中的珍品

新鲜的我们色泽鲜明

戴着褐色的帽子

菌柄是白色

身上长着纤维状的“茸毛鳞片”

凑近闻

我们有浓郁的特殊香气

人类说我们口感像鲍鱼

极润滑爽口

还说我产量少、价值高

叫我们“万菌之王”

我们只能不好意思地笑纳

确实

我和兄弟姐妹对生长环境的要求很挑剔

只生长在海拔2000米到4000米

且没有任何污染和人类干预的原始森林里

我们的出生很特别

必须和松树的根系形成共生关系

且共生的松树树龄必须在50年以上

因为特殊的生长环境

使得我们至今没办法人工栽培

所以人类说

每一朵松茸的诞生都是奇迹

我们的生长很慢

从一颗白色光滑的球形孢子到长成松茸

至少要五六年时间

夏天一场暴雨

蛰伏了五六年的我们就会迫不及待地生长

再用八九天时间

我们就会破土而出

然后只需三四天时间

我们就能把自己的帽子平展地伸开

从出土到完全成熟

我们最好吃的时间不过七天

人类如果不及时采摘

我们就会迅速衰老

把体内的营养反哺给松树的根系和土壤

自身营养则十不存一

价值便一落千丈

我们天生带有松木的清香

人类深吸一口

能感受到浓浓的森林气息

我的味道像雨后空山喃喃低语

如果某一个人类对味道敏感

能从我们身上闻到薰衣草、玫瑰和甘草的混合香气

咬我们一口

则水嫩清甜、回味悠长

人类研究发现

我们含有世界上独一无二的抗癌物质——松茸醇

据考证

松茸醇可以识别并杀死肿瘤细胞

因此

人类还说我们是世界上最珍贵的天然药用菌类

我们无毒

吃法很多

烤、炖、生吃都行

是野生食用菌大家族中最不依赖烹饪技巧的品种

不管什么做法

都能感受到我们极鲜的滋味

比如碳烤

把我们切片烤制八成熟后

撒上一点盐

秒杀一切肉类

再比如

把我们切成薄片

蘸芥末生抽吃刺身

可以品尝到混合型香气

国际市场上

我们被分为48个等级

国内市场上

根据菌盖情况

我们被分为A、B、C、D四个等级

A等是最鲜嫩的

菌盖和菌柄几乎同宽

如果人类想购买我们

有一些技巧可以分享

先看颜色

上好的松茸色泽自然且富有光泽

如果发黄

很可能变质了

再闻气味

品质好的松茸闻起来有一种浓郁而独特的香味

完全没有香味的可能是采摘日久或保鲜不当的次品

再观外形

上佳的松茸挺拔壮实

且个体越大营养越丰富

如果外形畸形或较为瘦弱

则多产自单叶林

营养和味道相对较差

最后摸菌体

好的松茸摸起来较为干爽

摸上去水分多的可能是泡水松茸

一般是保鲜不当造成的

会破坏松茸的活性营养物质和纤维组织

口感较差

每年7月至9月

会有一批兄弟姐妹长大成茸

是不是想带我们回家呢？

那就别犹豫了

我们马上从南华飞来找你

等我们哦！么么哒！

友情提醒一下

如果你一次性买得多

可把我们切成厚片

上笼屉蒸20分钟

待冷却后用保鲜袋分装冷冻

可以保存3至6个月

鲜香能保留七八成以上

参考资料：《菌临天下》杨艾军 丁建明编著

图片来源：《菌临天下》、人民网记者李发兴、南华县委宣传部

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经