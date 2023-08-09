人民网北京8月9日电 （记者李栋）8月-9月是黄淮海秋粮作物产量形成的重要时节，也是病虫害发生和防控的关键时期。近日，农业农村部召开黄淮海秋粮重大病虫害防控现场会，分析研判下阶段重大病虫发生形势，全力以赴做好秋粮重大病虫防控工作，实现抗灾夺丰收。

秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。农业农村部最新农情调度显示，目前，北方玉米处于抽雄吐丝期，大豆处于鼓粒期，南方地区中稻开始抽穗，晚稻播栽过九成。综合来看，全国大部地区秋粮作物长势基本正常。

农业农村部相关负责人表示，受今年第5号台风“杜苏芮”强度大、降雨范围广等因素影响，秋粮病虫害发生形势依然较为严峻。据监测，南方锈病已在安徽6市21县、河南11市60县见病。

“近期黄淮海出现甜菜夜蛾、棉铃虫、玉米螟成虫峰，随着产卵孵化，大部玉米、大豆、花生等作物病虫害将偏重发生。江淮稻区水稻‘两迁’害虫（稻纵卷叶螟与稻飞虱）、二化螟发生也重于上年同期。”农业专家介绍。

农业农村部相关负责人表示，实现“虫口夺粮”保丰收，要从防控方案、防控资金物资、应急防治准备等多方面入手，坚决遏制秋粮病虫害大面积暴发流行。

完善防控方案。明确防控主攻对象、重点区域、关键时间，细化防控技术措施和保障措施。

落实防控资金物资。管好用好中央财政病虫害防控专项补助资金，积极争取地方财政支持，引导生产者增加防控投入，确保防控资金物资到位。

做好应急防治准备。依托装备精良、服务规范的专业化防治服务组织，通过购买服务等方式，组建应急队伍，及时应对突发、重发病虫灾害。

病虫害防控督导先行。据了解，农业农村部已派出11个由机关干部、技术人员和相关专家组成的工作组，加强对河北、内蒙古、黑龙江、河南、湖南等22个秋粮生产省份病虫害防控督促指导。

“通过深入田间地头、防控一线，开展防控技术、安全用药和统防统治作业指导。及时反映各地防控工作中存在的主要问题，提出针对性的意见和建议，协助地方抓好秋粮病虫害防控。”该负责人强调。

“下一步，农业农村部将指导各地抓好田间管理，科学肥水运筹，构建合理群体。同时，加强防灾减灾和病虫防控，最大限度减轻灾害损失，努力夺取秋粮丰产丰收。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛说。

(责编：乔业琼、高雷)

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