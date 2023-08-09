人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部：2023年上半年全国产地水产品兽药残留监测合格率为99.2%

2023年08月09日14:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月9日电 （记者李栋）近日，农业农村部发布2023年上半年国家产地水产品兽药残留监测情况。监测结果显示，2023年上半年全国产地水产品兽药残留监测合格率为99.2%，产地水产品兽药残留监测合格率持续稳定在99%以上。

从抽检品种看，大黄鱼、大菱鲆、牙鲆、虹鳟、花鲈、斑点叉尾鮰、鲶鱼、对虾和克氏原螯虾等品种全部合格。 

农业农村部于今年3月启动实施《2023年国家产地水产品兽药残留监控计划》和《2023年国家水生动物疫病监测计划》，对2023年水产养殖用兽药及其他投入品监管和水生动物疫病风险防控工作进行部署。

农业农村部相关负责人表示，根据计划安排，农业农村部通过监测全国31个省（自治区、直辖市）、4个计划单列市和新疆生产建设兵团的水产品兽药残留状况，排查市售用于水产养殖的所谓“非药品”“动保产品”等未经审批投入品的安全风险隐患，监测特定养殖海产品中风险物质含量。

“同时，农业农村部还将对全国30个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的11种水生动物疫病进行专项监测，对3种水生动物疫病开展调查，并对草鱼相关病害开展研究。”该负责人介绍。

“下一步，农业农村部将根据监测结果强化重点品种、重点药品监管和执法，加强规范用药相关知识普法培训和宣传引导，指导各地进一步落实好属地责任、监管责任和生产经营者的主体责任，持之以恒抓紧抓实水产品质量安全工作。”该负责人说。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：7月份CPI环比由降转涨 PPI环比降幅收窄
　　人民网北京8月9日电 （记者杨曦）国家统计局今天发布了2023年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。 数据显示，2023年7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%，环比上涨0.2%，1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。…
我国成功发射环境减灾二号06星
　　我国成功发射环境减灾二号06星。太原卫星发射中心供图 人民网北京8月9日电 （记者赵竹青）据国家航天局消息，8月9日6时53分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丙遥四十六运载火箭，成功发射环境减灾二号06星，卫星顺利进入预定轨道，任务取得圆满成功。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部