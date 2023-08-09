人民网北京8月9日电 （记者李栋）近日，农业农村部发布2023年上半年国家产地水产品兽药残留监测情况。监测结果显示，2023年上半年全国产地水产品兽药残留监测合格率为99.2%，产地水产品兽药残留监测合格率持续稳定在99%以上。

从抽检品种看，大黄鱼、大菱鲆、牙鲆、虹鳟、花鲈、斑点叉尾鮰、鲶鱼、对虾和克氏原螯虾等品种全部合格。

农业农村部于今年3月启动实施《2023年国家产地水产品兽药残留监控计划》和《2023年国家水生动物疫病监测计划》，对2023年水产养殖用兽药及其他投入品监管和水生动物疫病风险防控工作进行部署。

农业农村部相关负责人表示，根据计划安排，农业农村部通过监测全国31个省（自治区、直辖市）、4个计划单列市和新疆生产建设兵团的水产品兽药残留状况，排查市售用于水产养殖的所谓“非药品”“动保产品”等未经审批投入品的安全风险隐患，监测特定养殖海产品中风险物质含量。

“同时，农业农村部还将对全国30个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的11种水生动物疫病进行专项监测，对3种水生动物疫病开展调查，并对草鱼相关病害开展研究。”该负责人介绍。

“下一步，农业农村部将根据监测结果强化重点品种、重点药品监管和执法，加强规范用药相关知识普法培训和宣传引导，指导各地进一步落实好属地责任、监管责任和生产经营者的主体责任，持之以恒抓紧抓实水产品质量安全工作。”该负责人说。

(责编：乔业琼、高雷)

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