人民网延吉8月9日电 （记者栗翘楚）“小王小王，这个邮件要下传送带。”近日，在长春海关所属延吉海关邮件查验现场，监管一科二级主办崔莲花隔着审图室玻璃，用激光笔锁定传送带上的一个包裹。这个被“点名”的包裹由于CT图像异常，将被拆箱查验。

崔莲花正在通过CT机查验包裹。人民网记者 栗翘楚摄

在崔莲花眼里，国际邮件分拣线上的CT机就是一双“透视眼”。机检屏幕上的图像，在一般人可能就是不同形状的色块，但在智能判图一线关员的眼中，不同形状的色块等同于“药片”“罐头”“电路板”“锂电池”等。“橙黄色图像一般是有机物，蓝色是玻璃制品，颜色越深，密度越大……”崔莲花常耐心地向年轻关员介绍情况。

这是崔莲花扎根边关一线的第29个年头，也是她从事进境包裹查验工作的第10个年头，审图、判图、下件、开箱成为她和同事们的工作日常。

2022年9月23日，坐在智能审图室的崔莲花发现一票包裹CT图像异常，她果断与包裹分拣线旁的同事“里应外合”，迅速锁定可疑包裹，经开箱查验，查获人胎素提取液112瓶。

这只是崔莲花查获违禁品的其中一个案例，在多年的邮件查验工作中，她练就了一身高超的查发本领，被同事称为“火眼金睛”。

“‘火眼金睛’谈不上，只是多年的一线工作让我对物品的判断、直觉性、入境国特点等有了更好的掌握，始终绷紧一根弦，对一些拿不准的邮包直接下件开箱查验，一点点积累经验。”崔莲花在接受人民网记者采访时说。

近年来，随着跨境寄递渠道日趋成熟，越来越多的人通过一根网线“买买买”。为实现“管得住、放得开、通得快”这一目标，身处监管一线的崔莲花和她的同事们同事们抓住风险布控这把“金钥匙”，收集整理高风险邮件数据指征，实时排查分析异常邮寄行为，在有效拦截重点禁限类物品入境的同时，对数据低风险、审图无异常的邮件快速验放、非侵入查验，有效提升了邮件通关速度，在把关与服务之间找到了“平衡点”。

据介绍，延吉海关邮局现场每天监管邮件量600件左右，经常会有朝鲜族的老年人来办理补税手续，他们平常使用汉语不多，现场关员与他们沟通起来常常挠头。崔莲花本身就是朝鲜族，遇到这种情况，只要她忙得开，就充当现场翻译，帮助这些老年人办理手续。有时，甚至和老年人的子女视频通话，耐心地为他们解释政策和手续办理流程。

今年是我国海关关衔制度施行二十周年，海关也是继军队、公安之后第三支实行衔级制度的队伍。

佩戴关衔，不仅是一种荣誉，更重要的是一种责任。坚守国门29年崔莲花对此深有感触，她说：“我对关衔、制服很有敬畏感、自豪感，因为热爱这份工作，所以能专注自己从事的岗位，责任心和积极向上的心态让我始终绷紧一根弦，并在每一次查获中感到成就感和喜悦。”

(责编：乔业琼、高雷)

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