人民网延吉8月9日电 （记者栗翘楚）在吉林省东南角，有这样一座小城，街道上写着3国文字的牌匾随处可见；超市货架上摆着各国商品；在它的最狭长处，是对朝边境线的终点和对俄边境线起点……独特地理位置，使延边朝鲜族自治州珲春市成为连接朝鲜半岛、俄罗斯、日本、蒙古的重要贸易走廊。

据了解，自1992年成为国家首批沿边对外开放城市以来，珲春已逐步形成了以珲春（长岭子）口岸、珲春铁路口岸、圈河口岸、沙坨子口岸4个口岸为支撑点，以公路、铁路和陆海联运航线为重要纽带。凭借独特区位优势和口岸优势，珲春持续深化对外经贸合作，进一步完善与铁路、海关等单位的“大通关”协调服务机制，实现公路口岸提前一小时通关、铁路口岸“7天24小时”通关。

近年来，随着我国汽车工业的快速发展,我国汽车出口呈现快速发展的势头。海关最新数据显示，今年前7个月，我国出口13.47万亿元，增长1.5%。其中，汽车3837.3亿元，增长118.5%。

等待出口的汽车。人民网记者 栗翘楚摄

汽车制造是吉林省的支柱产业。珲春综合保税区抢抓机遇，依托中俄珲春口岸优势，为汽车出口企业积极搭建“走出去”平台。

在长春海关所属珲春海关驻长岭办事处综合业务科有这样一支队伍，她们平均年龄36岁，成员全部为女性。“90后”科长付佳带领科室6人成立了一支“整车出口专班”。今年上半年，“整车出口专班”监管出口汽车超4000辆，全力护航自主品牌汽车出口发展。

货检办公室，付佳正注视着电脑中的系统流程，反复核对手中的材料。“物流状态维护完毕，现在可以查验。”通关材料核验完毕后，她同事李晶一起来到货检通道，对车辆进行登临检查。货车底部、轮胎、车载工具箱、驾驶室座椅下方，都是辨别有无夹藏的重点检查部位。

关员正在对出口车辆进行登临检查。人民网记者 栗翘楚摄

面对一辆辆“大家伙”，如何让监管流程更高效省时？得益于海关智能化查验仪器设备，从录入数据到维护物流状态，再到登临检查并放行，整个流程走下来一般用时不超10分钟。

除新车出口，2022年12月，珲春还被确定为国家第三批开展二手车出口业务地区。为继续做好整车出口业务服务，珲春综合保税区管理局对入区的出口车辆提供24小时跟踪服务，为申报入区出口车辆提前安排免费停放场地，方便出口车辆运输，切实减轻企业运营成本，同时协助企业处理通关问题，帮助企业合规合法办理转关手续，促成企业增量出口。

现场货运代理人员说：“海关为我们量身制定了通关监管方案，设立‘汽车出口专窗’提供政策咨询服务，我们的整车才能够以最快的速度完成通关。”

(责编：乔业琼、高雷)

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