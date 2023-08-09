人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我在国门一线

“国门玫瑰”助力自主品牌汽车出口

2023年08月09日14:07 | 来源：人民网
小字号

人民网延吉8月9日电 （记者栗翘楚）在吉林省东南角，有这样一座小城，街道上写着3国文字的牌匾随处可见；超市货架上摆着各国商品；在它的最狭长处，是对朝边境线的终点和对俄边境线起点……独特地理位置，使延边朝鲜族自治州珲春市成为连接朝鲜半岛、俄罗斯、日本、蒙古的重要贸易走廊。

据了解，自1992年成为国家首批沿边对外开放城市以来，珲春已逐步形成了以珲春（长岭子）口岸、珲春铁路口岸、圈河口岸、沙坨子口岸4个口岸为支撑点，以公路、铁路和陆海联运航线为重要纽带。凭借独特区位优势和口岸优势，珲春持续深化对外经贸合作，进一步完善与铁路、海关等单位的“大通关”协调服务机制，实现公路口岸提前一小时通关、铁路口岸“7天24小时”通关。

近年来，随着我国汽车工业的快速发展,我国汽车出口呈现快速发展的势头。海关最新数据显示，今年前7个月，我国出口13.47万亿元，增长1.5%。其中，汽车3837.3亿元，增长118.5%。

等待出口的汽车。人民网记者 栗翘楚摄

等待出口的汽车。人民网记者 栗翘楚摄

汽车制造是吉林省的支柱产业。珲春综合保税区抢抓机遇，依托中俄珲春口岸优势，为汽车出口企业积极搭建“走出去”平台。

在长春海关所属珲春海关驻长岭办事处综合业务科有这样一支队伍，她们平均年龄36岁，成员全部为女性。“90后”科长付佳带领科室6人成立了一支“整车出口专班”。今年上半年，“整车出口专班”监管出口汽车超4000辆，全力护航自主品牌汽车出口发展。

货检办公室，付佳正注视着电脑中的系统流程，反复核对手中的材料。“物流状态维护完毕，现在可以查验。”通关材料核验完毕后，她同事李晶一起来到货检通道，对车辆进行登临检查。货车底部、轮胎、车载工具箱、驾驶室座椅下方，都是辨别有无夹藏的重点检查部位。

关员正在对出口车辆进行登临检查。人民网记者 栗翘楚摄

关员正在对出口车辆进行登临检查。人民网记者 栗翘楚摄

面对一辆辆“大家伙”，如何让监管流程更高效省时？得益于海关智能化查验仪器设备，从录入数据到维护物流状态，再到登临检查并放行，整个流程走下来一般用时不超10分钟。

除新车出口，2022年12月，珲春还被确定为国家第三批开展二手车出口业务地区。为继续做好整车出口业务服务，珲春综合保税区管理局对入区的出口车辆提供24小时跟踪服务，为申报入区出口车辆提前安排免费停放场地，方便出口车辆运输，切实减轻企业运营成本，同时协助企业处理通关问题，帮助企业合规合法办理转关手续，促成企业增量出口。

现场货运代理人员说：“海关为我们量身制定了通关监管方案，设立‘汽车出口专窗’提供政策咨询服务，我们的整车才能够以最快的速度完成通关。”

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：7月份CPI环比由降转涨 PPI环比降幅收窄
　　人民网北京8月9日电 （记者杨曦）国家统计局今天发布了2023年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。 数据显示，2023年7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%，环比上涨0.2%，1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。…
我国成功发射环境减灾二号06星
　　我国成功发射环境减灾二号06星。太原卫星发射中心供图 人民网北京8月9日电 （记者赵竹青）据国家航天局消息，8月9日6时53分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丙遥四十六运载火箭，成功发射环境减灾二号06星，卫星顺利进入预定轨道，任务取得圆满成功。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部