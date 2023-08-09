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ＡＩ科技赋能 智慧“云”为大运会交通保驾护航

2023年08月09日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （记者任妍）8月8日，为期12天的第31届世界大学生夏季运动会正式闭幕，赛事期间，世界各地的青年运动健儿汇聚蓉城，用奋斗的姿态、昂扬的精神，讲述着体育运动的独特魅力，展现出青年一代的别样风采。

值得关注的是，大运会期间，场馆内各项赛事如火如荼，如何在服务赛事的同时，尽可能减少对市民出行的影响，是大运会期间交通保障工作一大挑战。

成都大运会公安交通安保总指挥部。受访者供图

成都大运会公安交通安保总指挥部。受访者供图

记者了解到，为保障城市交通在运动会期间井然有序，高效安全成都市交通管理局和成都交投信息港联合华为云，创造性地引入云计算、存储、网络尤其是人工智能等技术，共同打造大运智慧交通指挥平台系统，为大运会交通保驾护航，也成就了AI技术发展到今天在城市盛会上的一场先进实践。

蓉城百姓和运动健儿谈及体会时表示，“与以往‘大型活动等于堵车’的旧有印象全然不同。”

据悉，开幕式当天，运送世界各国运动员投入了3000多辆专车，单个车队绵延长度超过2公里，如此复杂庞大的规模，仍然实现了准时有序到达。这背后，是大运智慧交通指挥平台系统在支撑：根据车辆GPS，系统可以实时掌握车队位置，并根据车辆速度和路程自动估算抵达时间，及时对路线进行调整，避免了“一团乱麻”的状况，这也是人工研判变为自动研判带来的新面貌。

此外，夏天是川渝地区的暴雨高发季，突如其来的大雨会造成低洼积水，为避免极端天气影响交通，确保运动员能准时到达场馆备战和参赛，大运会智慧交通指挥平台与智慧水务联动，自动感知、预警积水区域，及时通知专车司机，进行备用线路的替换和调度。

同时，为实现赛事交通与城市交通之间的“动态平衡”，将市民出行影响降到最低，大运会智慧交通指挥平台系统提前估算车队通过路口的时间，合理规划车队间隔与红绿灯时长控制，实现赛事车队与群众车辆的有序穿插，保障城市交通整体有序和市民出行体验顺畅。

据工作人员透露，大运会期间有9000多辆车投入使用，1000多条线路，日均运行20小时，高峰期每5分钟就要发一班车，可想而知，这对城市日常交通是前所未有的挑战，依靠人力指挥、经验判断的传统交通指挥调度模式是心有余而力不足。

为此，成都市交通管理局和成都交投信息港选择牵手华为云，引入华为云AI视频分析、数据分析、模型计算等各种领先科技能力，在多方合力下，以大运会专车调度系统和大运会智慧交通指挥平台为核心，构建完整的交通保障支撑体系和运作模式，实现“智感风险、慧辅决策、协同快处”。

(责编：乔业琼、高雷)
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