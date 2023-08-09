原标题：深入起亚技术发源地南阳研究所，揭秘技术起亚的高能科技魅力

近日，起亚汽车科技溯源之旅在韩国正式开启。活动参观了起亚技术发源地南阳研究所，见证了起亚汽车在技术研发方面的卓越实力。

行业前瞻的智能驾驶技术 树立行业智能化典范

当天，参观团队在南阳研究所乘坐了内部投放运行的自动驾驶班车。通过自主开发的控制系统，我们可以实时监控自动驾驶状态、车辆状态和行驶路线，即使在施工路段或儿童保护区等复杂的路况下，也能通过远程车辆变道等辅助驾驶功能，提高车辆行驶安全性。同时，该车搭载了现代汽车·起亚L4级自动驾驶核心技术，可自主识别和判断行驶环境并控制车辆，安全驾驶员除在紧急情况外，不会干预车辆驾驶。

同样在中国，现代汽车·起亚也早已开启了自动驾驶相关技术的本土化研发。针对中国市场，起亚先后成立了烟台技术研发中心、贵州大数据中心，以及位于上海的中国前瞻数字研发中心，构筑了上海-烟台-贵州“铁三角”研发矩阵，研发更加符合中国消费者需求的产品。值得一提的是，今年3月份，中国前瞻数字研发中心搭载L4级别自动驾驶系统车辆在上海通过评审获牌，开启自动驾驶在中国本土化的阶段性测试。获得牌照后，自动驾驶车辆将按计划在上海指定区域内进行智能网联汽车公开道路测试，开展更开放、更全面、更复杂的场景测试。

与此同时，起亚计划到2025年旗下所有车型都将实现“软件定义汽车（SDV）”，并将配备无线软件更新技术（OTA），提供涵盖软件更新和订阅在内的个性化服务，带来舒适的出行自由度和创新的用户体验。

智能驾驶方面，起亚已经推出了搭载L3级自动驾驶技术的旗舰电动SUV EV9。并且，起亚计划到2024年通过OTA升级增强自动驾驶功能，在特定条件下实现部分“eyes-off（脱离视线）”驾驶，提高自动驾驶最高速度并改进道路识别率，到2026年，起亚计划采用融合高精度导航的第二代高速公路自动驾驶技术（HDP2）进一步优化自动驾驶。

世界领先的研发设计硬件 打造起亚“高品质”标签

一直以来，起亚坚持以技术为向上发展的动力，而技术动力的源泉便是位于本次参观的韩国南阳研究所，这也是起亚全球技术研发体系的核心。

南阳研究所规模庞大，不仅拥有世界领先的研发设备和测试场地，包括风洞试验场、水密试验场、专业测试赛道等，为每一款产品的极致测试和精心打磨提供坚实的基础；而且，南阳研究所还配备了上万名来自全球各地的专业研发人才，为起亚不断创新的技术研发提供了超强的软实力。

以风洞试验为例，起亚的每一款产品在设计之初，便会经历无数次的风洞试验，以便调整出更小风阻的车身流线，同时还要保障车辆造型的美观和车身框架的牢固，这是非常有难度的。EV6 GT作为高能纯电轿跑，拥有动感时尚的造型，以及优异的低风阻表现，便是得益于此。

全球领先的电动技术，E-GMP平台开启起亚电动化新时代

技术底蕴是起亚向电动化快速转型的充足底气。为应对智能化与电动化的全球大变革，起亚未雨绸缪，于2020年推出了全球最具竞争实力的电动汽车专用平台——E-GMP（电动化全球模块型平台）。E-GMP作为一款技术密集型全新平台，专为电动汽车而生，是起亚新一代电动汽车产品线阵容的框架结构。

模块化/标准化：作为充分发挥电动汽车优势的专用平台，可打造多样化电动汽车阵容。E-GMP平台引进模块化和标准化概念，在产品企划阶段便着手优化研发的复杂性，实现了跨车型和跨级别的灵活产品研发。由此，E-GMP平台可以实现从轿车、CUV、SUV，到高性能、高能效车型的研发，凭借E-GMP平台可迅速推出符合客户多样化需求的各类车型。

针对客户对电动汽车加速快、操控强的驾驶体验需求，起亚通过E-GMP平台打造出百公里加速时间3.5秒、最高时速可达260km/h的高性能EV6 GT车型。

驱动系统：搭载最适合E-GMP平台的高效电机、电池等全新PE系统。E-GMP平台搭载了全新PE系统（Power Electric System），该系统将用于驱动的电机、把动力转换成车辆所需扭矩和速度的减速器、以及通过转换电力来控制电机扭矩的逆变器实现一体化。

快速充电 / 多功能充电：全球首次搭载400V/800V多功能快充系统。为缩短充电时间，E-GMP平台搭载了400V/800V多功能快充系统，可适用于800V超高速充电系统以及其它各类充电基础设施。采用超高速充电设施，车辆在14分钟内可充电80%。即便只充电5分钟，也可行驶大约100km。

E-GMP平台还在结构设计中充分考虑到了即将成为现实的无人驾驶、高性能EV、V2G（Vehicle to Grid）等全方位应用领域，有望在拓展未来移动出行市场份额方面发挥积极影响。目前，起亚第二代电动化平台也在研发当中，将持续夯实起亚在电动技术方面的领先性。

以“碳中和”为目标，深度践行可持续发展理念

为加速实现“可持续移动出行解决方案供应商”的品牌愿景，起亚在成长过程中时刻秉承环保理念，努力实现碳中和目标。此前，起亚已发布了“2045年碳中和”目标，计划到2030年，包含中国在内的起亚全部海外营业点都将100%使用再生能源，达成RE100品牌，截止2045年实现全球碳中和。

起亚贯彻基于“Opposites United（对立统一）”的用户友好型设计理念，积极采用环境、社会、治理（ESG）管理方法，回收并重复利用无毒性材料和生物材料，比如，在全新纯电动车EV9的汽车配件中便使用了34公斤的环保材料。同时，EV6和EV5在内饰设计也使用了海藻提取物、回收塑料以及“无皮革”等环保材料，践行可持续发展理念的同时，也打造了更为健康的座舱环境。到2030年，再生塑料在起亚汽车产品中的使用率将达到20%。

为实现到2045年达成全价值链碳中和的品牌目标，在此前承诺所有新产品中逐步减少真皮的使用直至完全淘汰的第一项行动基础上，2023年5月17日，起亚公布了“十项必备可持续材料”。从EV9开始，未来起亚所有新车型中都将应用这些可持续材料。并且，起亚还将继续投资生物面料的测试和开发项目以加速相关材料的落地，为推进可持续技术发展而不懈努力。

另外，在更为绿色环保的氢燃料电池技术方面，起亚也颇有建树。作为首个量产氢燃料电池车的企业，现代起亚集团拥有全球公认的顶尖氢燃料电池技术，以及成熟的氢能产品和完善的氢能产业体系。其最新研制的氢燃料电池SUV，利用氢气和空气中氧气发生化学反应生成电力，并以此电力作为驱动引擎的动力，最终排放物只有水，是真正的“零排放”车型。

不断探索未来新技术方向，把握时代发展趋势

起亚是目前全球为数不多在多动力能源全面布局的车企，在混合动力、纯电动、插电式混合动力、氢燃料电池四大技术领域有深厚积累。

现代汽车·起亚作为首个量产氢燃料电池车的企业，拥有全球公认的顶尖氢燃料电池技术。其氢燃料电池系统不仅在环保方面表现卓越，在前瞻性和安全性等方面均做到了行业领先地位。全球首款氢燃料电池专用车型NEXO于2018年上市，并在2020年成为全球销量冠军。作为全球氢燃料电池汽车商用化生产的领军者，现代汽车·起亚在第七届国际氢能与燃料电池汽车大会（FCVC 2023）展会现场通过氢燃料电池驱动原理、氢燃料电池系统等创新技术，以及未来“氢”社会愿景的展示，向公众描绘出其全球领先的氢能技术水准。

在氢能领域，集团拥有成熟的氢能产品和完善的氢能产业体系。集团首个海外氢燃料电池系统生产、研发和销售基地“HTWO广州”已于今年6月竣工投产，“HTWO广州”将通过合作交流积极参与到全球及中国政府的碳中和及氢能产业发展中去。

与此同时，现代汽车·起亚正试着超越汽车的物理边界，从机器人、PBV、城市空中出行等多方面支持用户移动体验，以新一代驱动技术为基础勾画未来蓝图。

通过此次南阳研究所的科技溯源，发现起亚始终致力于技术创新，不断为消费者提供更加先进、更加智能化、更加环保可持续的出行体验。相信在未来，起亚也将积极利用新兴技术，在中国市场全力打造出更具活力、更具竞争力的优秀产品，让技术成为起亚品牌最鲜明的标签。

(责编：曹淼、李源)

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