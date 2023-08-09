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中国联通通信抢险纪实：一日抢通北京房山区29个村庄

2023年08月09日15:31 | 来源：人民邮电报
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原标题：北京房山通信抢险纪实丨8月8日，29座村庄全部抢通

房山区是北京市的西南门户，地处华北平原与太行山交界地带，地势西北高，东南低，地貌复杂，山区与平原间相对高差悬殊，境内的大石河、拒马河、小清河等多条大型河流流经。

这样的地理地貌，成就了“山空云断得流水，咫尺万里开江湖”的京郊旅游胜地，但也在7月29日夜间袭来的140年一遇强降雨中遭遇通信重创——暴雨过后房山联通光缆损坏788条，初步估计直接损失约7.8亿，其中南沟北沟损毁率达80%，通信一度中断。8月8日，在道路状况允许后，记者跟随中国联通应急抢修车进入山区，记录下房山通信抢险的真实情况。

“今儿这活儿必须得完！”

早9点，房山联通指挥部正在部署任务，地图上用不同颜色的书签标注了已抢通、已部署和正在抢修的地点。

“今儿这活儿必须得完！”北京联通副总经理杨力凡现场部署，这句带着京腔的话语给人分外的安全感。他介绍道，“目前，让村庄恢复通信主要有三条渠道，一是恢复宏基站，这是最彻底、用户感知最好的方法，但是需要投入的人力物力和时间都较大；二是卫星小站，如卫星车、卫星背包等，能够立竿见影地恢复通信，但是覆盖用户只能达到十几户，用户也只能在卫星小站周围向家人报个平安；三是无人通信机，交通未恢复的地区可以借助它实现通信，但无人机往往只能有效续航3小时，覆盖范围也有限，山区等复杂地形难以应用。”

“除了恢复通信，我们还全面开展灾区的无线网络优化，通过远程天馈调整、功率调整、MIMO优化、负荷均衡、参数优化等举措，仅用半天时间优化站数588个，调整天线数1588个，优化参数1.1万个，优化后覆盖范围提升19%，用户数增加24%，数据业务量增加21%。我们还与河北联通紧急联动，根据灾情程度，对双方边界站紧急优化，吸收北京用户数626人。”北京联通网络部杨鹏表示，“每一种路径都不能做到百分百完美，我们要做的就是综合所有手段，抢通所有村庄！”

面对历史之最，我们如何考虑安全

本次洪涝，房山区降雨量是11年前7·21北京特大暴雨的2.5倍有余。出发前，房山联通的同事一再嘱咐司机要尽量贴着山体行驶，当时不明所以，进了山才领会——靠近河道的山路，路基已经被洪水掏空，隔离墩下的路面随时都有塌陷的危险，只有靠着山体才能安全一些。“我们的人就是在这种环境中抢修的，我们当然考虑安全因素，但是在抢修过程中考虑，而不是在出不出去抢修上考虑，老百姓不能不与外界联络。”

驱车驶入山区村庄，随处可见树木被连根拔起，道路碎石遍地，两旁尽是作业中的清淤车辆。房山联通负责人贾书欣却说：“现在这路况很好，但前几天我们的人抢修时，两条车道只能通行一辆车，修一个基站，堵四五个小时都很正常，所以我们会自己带着照明设备在夜里抓紧抢修。”

人民群众生活需要通信，通信建设本身更需要通信。暴雨过后，房山区有两个重要局所被泡了，分别是河北局和十渡局，受此影响，很多地方通信中断。如何在无法沟通的情况下抢修光缆，恢复基站？房山联通的铁军想出一条“笨办法”——派一名先遣人员驾驶应急车在抢修道路上先侦查一个来回，记录下道路情况、光缆受损情况以及中途能够“飘来”信号的位置，抢修人员按照“情报”上路抢修。其间，“侦察兵”要不断地往返于这条路上，将抢修进度、困难障碍、需求情况收集起来，每2小时到有信号的地方与指挥部联络。

8月2日，房山北沟地区第一个被抢通的基站磁家务基站，是联通做到的。房山联通管线支撑网格的李浩明师傅，就是这支铁军的先遣队、侦察兵、联络员，回忆起那几日的奋战，惊险而又骄傲，“房山众多山脉形成两道沟，南沟和北沟，也是人群最密集的区域，磁家务基站关系到后面大安山、史家营、霞云岭、南窖多个地区通信，因此必须抓紧抢通，那时道路还没完全修好，也没路灯，我就夜里开着车收集各个抢修点情况，无论有没有情况，都会每2小时去有信号的地方报告，让指挥部知道我们都安全，毕竟这条路落石、滑坡的风险很大。”

情况所迫，房山联通架起的临时光缆只能暂时搭建在路边，清淤车辆、落石都会误伤光缆。因此，“村通网”只是第一步，“护网”才是更长期的任务。

“都是我们的用户，无差别服务！”

暴雨后，磁家务村胜景新苑小区就只有联通信号，周边的友商用户无法用网打电话，房山联通紧急设立便民服务点，并启动多项应急服务：8月房山灾区用户宽带免费，通话、流量、短信免费，外网用户免费开通联通卡并免费使用至月底。

在联通便民点，一位阿姨数次来到网点让工作人员去她门店乘凉。了解得知，阿姨经营一家彩票站，根据规定，彩票站如五天没有售卖彩票就会自动撤站，自暴雨后阿姨心急如焚，终于在第三天通了网。“我急得不行，看到路边一个穿联通衣服的小伙子就把他往屋里拽，他忙活半天真的给我修好了，听说我害怕撤站还买了一张彩票，我真的打心底里感谢联通！”阿姨说，她的彩票站能容纳十人，看到联通人员在闷热的路边摆摊，就忍不住想叫他们进屋凉快会儿，喝口水。

继续上山，来到被淹的河北局，角落里的淤泥仍有半米高，房山联通接入网支撑网格小CEO胡鹏飞告诉我们，暴雨后的现场远比现在触目惊心。

胡鹏飞说，当时水已经淹到他手指处的走线架，整个机房基本完全淹没。水退后，联通人员抓紧清淤，能通过抹布擦干净复用的就复用，复用不了的马上换新，仅用2天时间，河北局便恢复使用，周边的居民得以用网。

我们不是一个人

“都通了！”17时10分，我们正随着应急车返程，指挥部传来消息，今天29个村庄的抢修任务顺利完成了，其中22个通过修复宏基站恢复了通信，7个通过卫星车、卫星背包实现联络。“无论是无人机、卫星车还是卫星背包，都只是临时措施，后续，我们还得实打实把基站恢复了，这样用户的使用感知才有保障。”北京联通管线中心副总经理王晓飞透露，位于房山区最西部、最偏远的蒲洼乡是此次点亮工作中难度最大的一个点。“蒲洼道路、电力、通信恢复艰难，为了尽快恢复该地区与外界的联系，网优中心、交付中心、八区分公司等兄弟部门探索到了一条新的应急通信模式。军地双方携手合作，利用卫星传输技术远程连接基站设备，并通过卫星传输和专线传输相结合的方式，实现了军队基站到核心网的高速传输链路。”

一天抢通29座村庄，听起来是一个不可能完成的任务，但是联通完成了，这其中，前来驰援的各省公司也功不可没。“我们不是一个人，很多人力物力都是各省公司同事星夜兼程驰援的。”杨力凡对前来驰援的兄弟单位充满感谢。

据了解，湖北、辽宁、内蒙古、上海、四川、河南六省市共计11辆应急通信车3台套便携设备共计45人支援房山分公司，出动105人次；北京联通支援房山分公司共计14辆应急通信车3套便携设备13辆生产用车出动198人次；北京各区分公司支援应急抢险工程车9辆：维护中心2辆，三区1辆，四区1辆，七区1辆，二区1辆，八区1辆，平谷2辆。

山区的村庄逐一点亮，夜空的星星也随之闪烁。随着通信的恢复，相信我们的美丽家园也将抚平昔日伤痕，重现“水畔农家真入画，仙沟万景巧依云”的美景。

(责编：董童、李源)
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