8月8日，第31届世界大学生夏季运动会闭幕式在成都露天音乐公园举行。值得关注的是，闭幕式第三篇章《梦想·致未来》中，优必选科技自主研发的Walker X、熊猫机器人优悠共5台大型人形机器人与50多名演员合作，点亮“智慧大运”，与全球青年共创未来。

优必选大型人形机器人Walker X骑平衡车在大运会闭幕式与舞蹈演员斗舞

节目中，人形机器人Walker X骑着平衡车开场，快速行进、急速转圈、高速动作，与演员表演机械舞。人形机器人骑平衡车，不仅要解决机器人和平衡车之间的通信及平衡问题，人形机器人还要模仿人类骑平衡车的姿态和动态，让平衡车感知到机器人重心的变化，从而进行调整。在闭幕式这样的室外复杂舞台，需要克服更多的技术难题。

优必选大型人形机器人Walker X骑平衡车与《蜀川胜概图》互动

随后，代表未来的人形机器人骑着平衡车绕场，触发本次闭幕式的重头戏——Walker X用手指逐一点亮15块屏幕，随着一幅出自一千多年前中国宋代展现昔日巴蜀风貌的《蜀川胜概图》徐徐展开，与之呼应出的是一座朝气蓬勃的今日成都。从千年画卷中映衬出现代都市，从城市今昔中折射出未来中国，展现了新时代中国的美好图景。一古一今，一静一动，Walker X“穿越”古今，连接过去、现代与未来。

在Walker X拉开序幕后，4台熊猫机器人优悠登场，与乐队和50多名舞蹈演员，上演人机共融的舞蹈，诠释关于未来的篇章。熊猫机器人优悠从十岁小男孩手中接过代表未来的风车，它还手拿自拍杆，像大运拍客一样，将闭幕式的盛况直播给全世界的观众。

熊猫机器人在大运会闭幕式升降舞台上表演

据优必选科技方面介绍，公司已在人形机器人领域研发超过11年，积累了全栈式技术，拥有超过1600项授权专利。为了实现成都大运会闭幕式的创新展示，优必选研发团队准备了近1年的时间，在多项核心技术上实现了突破，包括丰富的人机交互技术、高难度的平衡控制技术、稳定的步态控制技术、复杂的路径规划技术、多传感器融合的定位技术等多项人形机器人核心技术。

在落地应用方面，优必选人形机器人聚焦于教育、智能制造、商用服务等领域，先后在沙特NEOM新未来城、中国科学技术馆、AI教育培训基地等场景应用落地，在智慧化的工厂，优必选正在尝试用人形机器人进行智能分拣、老化测试等工作。未来，优必选科技将继续加快发展人形机器人核心技术与应用落地。

(责编：曹淼、李源)

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