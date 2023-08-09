原标题：全域场景激活消费，奇富科技与华为终端云服务达成全面合作

近日，在2023华为开发者大会上，奇富科技与华为终端云服务达成全面合作，这意味着，奇富科技将与华为终端生态完成顶端对接：国内以人工智能驱动的金融技术与服务公司，与国内首屈一指的终端与软件巨擘将完成生态协同。在奇富科技与华为终端云达成合作后，华为终端用户将能够享受到奇富科技带来的金融服务，而奇富科技则将有望深入华为终端服务体系，将普惠金融带给更广泛的人群。

随着国内经济进入温和复苏阶段，针对各行业、各消费场景的刺激政策也相应落地，7月31日的“消费20条”落地后，大众的消费预期有望全面改观。在这个特殊节点上，国内Top 级终端制造商与服务提供者，同金融科技领域的顶端选手携手并肩，将为国内经济的恢复进程带来坚实助力。

多方面数据显示，当前经济恢复速度快于大众消费信心恢复，这也在一定程度上反映出当前经济的关键时点：大众消费信心正在恢复，全行业也将逐步复苏，拐点之后将经历缓慢的爬坡期，随着一系列政策、行业举措、活动推动，乃至现象级单品带动后，全面恢复才将到来。而奇富科技与华为终端云形成生态互联，将从消费场景到金融服务的协同生态紧密绑定，打通了消费触发点与消费服务两大关键节点，将可能是金融与场景互联，结构性优化供给端的典范举措。

此次奇富科技与华为终端云之间的合作，并非简单将金融科技与金融服务嵌入各个用户可见可触达的流量入口。在此之中，前端需要对用户场景和需求的深刻洞察，中端依赖对金融行为路径的优化与改造，缩短用户等待时间，后端则基于完备的人-信息-信用数据体系，以及之后的服务与风控管理。

过往的进程中，奇富科技已与各类电商平台、社交平台、智能硬件平台、生活服务平台、视频娱乐平台、交通出行平台等20余家有具象消费场景的一线互联网平台，开展金融科技协同，形成了完整的场景适配体系与服务优化流程。而此次深入华为终端云生态中，将通过华为覆盖面极广的终端生态，走向更大基数的用户群体，也将通过服务更多人群，进一步优化多端服务能力。奇富科技高级副总裁郑彦表示：“奇富有信心，也有能力，为华为终端云生态的所有客户，带来普惠优质的金融服务。”

作为一家硬件覆盖广，应用场景全的生态型厂商，对于华为终端云而言，将自己的用户向金融合作伙伴敞开，必然需要将业务收益置于体验问题之后。金融产品的体验问题，则需要扎实的技术基础、完善的全周期服务来托举。奇富科技依靠其技术储备，将各个平台原有金融客群扩大的同时，以强韧的信用-风险把控能力，保证用户得到适配其风险承受能力的金融服务，形成优越体验。

此次达成全面合作，意味着华为终端云服务与奇富科技推进生态协同的进程中，将为用户注入的将不只是消费信心，基于技术的洞察性服务将是其中不可忽视的一部分。

(责编：董童、李源)

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