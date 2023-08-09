人民网北京8月9日电 （记者任妍）8月9日，万家乐×中国国家跳水队战略合作签约发布会在北京国家体育总局训练局举行。发布会现场，万家乐正式签约成为“中国国家跳水队战略合作伙伴/主赞助商”，万家乐全品类产品入选“中国国家跳水队官方厨卫产品”。据悉，这是与中国极地研究中心达成战略合作后，万家乐在跨界合作层面的又一重要动作，品牌升级进一步提速。

发布会现场。受访者供图

会上，中国跳水协会相关负责人表示，万家乐在多年发展的历程中，传递出的求实探索、不断创新的精神，与中国国家跳水队不断奋进、拼搏向上的品质有着极高的契合度，这也成为双方开展合作的基础。

万家乐相关负责人表示，本次战略合作不仅是万家乐在高质量发展中品牌升级迈出的全新步伐，也是“全球亿万家庭美好厨卫生活创造者”愿景进一步实践的重要举措。未来，万家乐将通过助力中国国家跳水队，为国家体育事业的发展贡献一份力量。同时也希望以此为契机，向广大用户传递乐于拼搏、乐于奋进、乐于向上的美好理念。

发布会期间，万家乐与中国国家跳水队双方代表签署战略合作协议，中国跳水协会向万家乐授予“中国国家跳水队战略合作伙伴/主赞助商”、“中国国家跳水队官方厨卫产品”证书。全红婵、陈芋汐、王宗源作为运动员代表，向万家乐赠送中国国家跳水队运动员签名领奖队服。万家乐代表也向运动员们赠予万家乐厨卫产品三件套，以高品质的产品为运动员们带来美好生活体验。

万家乐相关代表表示，双方不仅将围绕品牌、产品、渠道、营销等多端资源开展合作，还会探索更多品牌场景应用、品牌体验升级的可能性，深度实现优势互补，彼此赋能，共创价值。

同时，万家乐致极系列的全新套系——致极JOY套系也亮相活动现场，包括吸油烟机、燃气灶、燃气热水器、洗碗机四件套，集合小体积零冷水、专利超泡化油洗、AI变频巡航技术、智能防干烧等多项领先科技。据悉，致极JOY套系遵循科学的厨房动线，集美学设计与智慧功能于一体，是万家乐实践“健康厨房、舒适厨房、集成厨房、智能厨房”构想的新品。

近年来，在新科技、新场景、新趋势的行业升级背景下，万家乐的品牌创新动作频频。围绕科技美学与智能家居方向，万家乐相继推出一系列“智美”兼具的厨卫产品，包括极致PRO、致极、云顶、云影等套系，小体积、健康水等系列燃气热水器，晨露净热一体净水器，蒸烤一体集成灶等。同时，契合潮流趋势，万家乐以营销新场景赋能品牌，开启跨界共创新模式。

(责编：鲁婧、高雷)

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