人民网北京8月9日电 （记者栗翘楚）当前，随着社会经济的快速发展，人们的生活水平不断提高，生活中的美学价值，也在逐渐影响着现代人的生活品质。8月8日，三棵树联合故宫宫廷文化战略合作暨艺术漆新品发布活动在北京举行，发布会以“用国色绘就新时代的美好生活”为主题，传承弘扬中国优秀传统文化，发掘“国漆国色”的中国色彩文化之美。

宫廷文化战略合作暨艺术漆新品发布会现场。受访者供图

三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰在致辞中表示，三棵树携手故宫宫廷文化，旨在传承弘扬中国优秀传统文化，共同发掘“国漆国色”的中国色彩文化之美，用专业的色彩体系和健康的产品，展示中国涂料魅力，诠释空间美学。回望企业二十年高质量、高速发展历程，擘画未来三棵树新二十年发展蓝图，三棵树已经引领中国涂料行业的第三次升级，将继续以艺术漆为核心，推动中国涂料行业的消费升级。

据洪杰介绍，在企业成长历程中，三棵树在发展中始终围绕“以用户为中心”持续满足、探索并引领用户需求，从率先提出“健康漆”概念，到推出独家“健康+”标准，再到全线净味的提出，再到8小时净味住新家的马上住服务的推出，推动完成了行业内墙涂料升级；以“让城市更美丽”为使命，三棵树全面发起工程外墙装饰革命，以天彩石、真石漆等仿石涂料大幅度替代石材、瓷砖、平涂等传统外墙材料，掀起了行业外墙低碳、环保的新时代。

在人们日益增长的幸福美好家居需求面前，三棵树发起中国涂料行业的第三次升级，引领行业产品和服务再次升级，艺术漆就是这第三次升级的核心产品。

会上，故宫博物院研究员、宫廷部原副主任苑洪琪作了《故宫里的色彩美学》主题演讲，讲述故宫之中专属于国人浪漫的美学意境，领略古人的审美智慧。

据介绍，三棵树艺术漆的“国漆国色”正是取自于传统美学，给予消费者健康家装的守护，也更好地满足国人个性化色彩审美的追求，在家就能领略“国漆国色”。

三棵树零售中心艺术漆项目部总监黄博思介绍了三棵树艺术漆新品“国石系列”艺术漆，包括三棵树青云石、三棵树三生石、三棵树凌云石。“国石系列”艺术漆不仅健康环保，还可以营造艺术氛围，并且实现净味、防火、抗菌、耐用等不同功能，拥有环保性和功能性基因，平衡美学与实用性。三款产品的联名包装也是从宫廷的东方智慧找寻灵感，分别取自宫廷建筑、传世名作、经典文物。联名包装让艺术漆新品传承东方之美，意境高远。

三棵树大客户中心产品管理部总监林金斌表示，三棵树自觉传承中国传统文化，以新站位、新格局、新责任，持续引领着中国涂料行业新发展，在室内精装理念上也迎来了新的升级。

通过与故宫宫廷文化达成战略合作，三棵树持续挖掘品牌中的文化内涵和精髓，借助产品与服务发扬传承中国美学与文化，进一步激发人们对美好生活的向往，通过中国漆点亮中国色，点亮幸福美好新生活，向世界展示中国品牌的自信与魅力。

(责编：鲁婧、高雷)

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