王绍绍

早上08：08，中老铁路D887次国际旅客列车从昆明南站准时驶出，一路向南，开往老挝万象。

中老铁路D887次国际旅客列车。人民网 王绍绍摄

位于云南省最南端的磨憨，是中国通往老挝唯一的国家级陆路口岸，中老铁路由这里直通老挝万象，公路由此南抵泰国曼谷。随着我国“一带一路”以及新一轮对外开放战略的推进，磨憨已经成为西南地区对接国际市场的门户窗口。

通关效率提升显著

“我是中老铁路国际列车首次调图后，中方乘务组执乘的第一趟列车的列车长，旅客早上在昆明吃过桥米线，晚上就能到万象吃老挝米粉。”中国铁路昆明局集团有限公司昆明客运段高铁五队国际三组列车长欧婷蓉说。

2023年7月25日起，中老铁路实施新的列车运行图，昆明南至万象国际旅客列车通关效率明显提升，运行时间从10小时30分压缩至9小时26分，全程减少64分钟。旅客单次到口岸的通关时间由原来的3小时压缩至现在的2小时左右，较之前快了1小时，通关速度提升了近1/3。

为全面提升口岸通关便利化，磨憨出入境边防检查站不断创新服务措施，先后推出预约通关、集中验放、预查预检、专用便捷通道、现场服务、提前发放《外国人入境卡》、紧急救助、“一站式”服务等通关便利化举措，极大地方便了出入境旅客，旅客边检现场查验时间提升了30%以上，列车准点率达100%，一般旅客验放率达100%。

如今，从昆明驶往磨憨的动车上，坐满了来自全国各地的乘客。有的旅客去磨憨—磨丁经济合作区经商，有的旅客要去老挝琅勃拉邦旅游。

出境旅客在办理通关手续。人民网记者 李发兴摄

磨憨出入境边防检查站数据显示，截至7月25日，磨憨站共计验放旅客42968人，其中出境旅客20309人，入境旅客22659人，满足了旅客的出行需求。

国际物流提质扩量

自中老铁路开通运营以来，这条跨越山河、连接中国和老挝的黄金线路让沿线经贸合作更为密切，国际物流黄金大通道的作用日益显现，成为一条新时代的“钢铁丝路”。

中老铁路国际旅客列车在云南省境内的元江特大桥上飞驰。姚巍摄

据统计，国内已有25个省份相继开行中老铁路跨境货运列车，货物运输量从中老铁路开通首月的5.4万吨增至今年3月的41万吨，货物种类从100余种扩展至1690余种，货物已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、越南、孟加拉国、新加坡等8个共建“一带一路”国家。

随着跨境物流体系的不断完善，为企业“走出去”创造了更便利的条件。目前，国内公司设立在老挝、泰国、缅甸等周边国家的境外物流公司已有20户，建成了海外仓8个。

2022年，中老铁路“澜湄快线+跨境电商”等新模式蓬勃发展。中缅新通道海公铁联运完成20批次试运，发运货物2.18万吨，货值约3.48亿元。磨憨口岸完成进出口贸易总量566.69万吨、增长58.2%，进出口贸易总额433.38亿元、增长99%。黄金运输大通道在服务和融入国家战略中发挥了越来越重要的保障作用。

近年来，磨憨加快推进互联互通，基本完成智慧口岸建设，建成启用公路口岸新货运专用通道，出入车辆由每天的400多辆增加到800多辆，货运车辆验放时间从原来的平均10分钟缩减至约4分钟；智慧海关物流等信息化平台系统上线运行，出入境货物通关时间大幅压缩，由运营初期的平均40小时压缩至5小时，在“铁路快通”模式下最快实现2.5小时发车。

国际合作加速推进

在中老铁路国内段的两端，昆明和磨憨也在中老铁路开通运营后也已经完成了一场“双向奔赴”。2022年5月，昆明市正式托管磨憨，这座边陲小城的“入列”，让昆明成为全国唯一拥有“边境线和边境口岸”的省会城市，也让磨憨一举成为备受瞩目的投资热土、兴业沃土、开放高地。

中国老挝磨憨—磨丁经济合作区地处昆曼国际大通道中国和老挝的交界点，与老挝接壤，依靠着中老铁路，其发展速度明显加快。据介绍，目前，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区水陆空立体交通网络已初步形成，澜沧江—湄公河是我国连接东南亚国家的黄金航道，昆曼国际大通道是通往东南亚最便捷的陆路通道，正在建设的泛亚铁路中线和勐腊机场交通优势明显。

近期，磨憨—磨丁经济合作区与国内外多个投资主体深入合作，不断进行新的探索，共同推进产业园区开发建设。中方区域重点发展总部经济，老方区域重点发展加工制造业，同时在国际商贸、加工制造、现代物流、国际金融、国际旅游等方面加强合作，形成高度融合、合理布局、互利共赢、错位互补的产业联动发展格局。

在突出的地缘优势和便捷的交通发展下，中国老挝磨憨—磨丁经济合作区正在成为“一带一路”面向东南亚的关键枢纽，建设中国—东盟自由贸易区的最佳结合部，深化推动我国与东盟国家经贸往来和经济合作的重要交汇点。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：鲁婧、高雷)

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