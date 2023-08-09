人民网北京8月9日电 （王绍绍）8月2日至5日，吉林、黑龙江发生强降雨过程。据气象部门预报，第6号台风“卡努”将于10日在朝鲜半岛登陆，预计11日移入我国东北地区。8月10日至13日，可能在东北地区东部、北部发生大雨或暴雨，局地大暴雨。两期降雨叠加，辽宁、吉林、黑龙江地区发生地质灾害风险进一步增高。

为应对可能灾害，自然资源部于8月8日启动地质灾害防御Ⅲ级响应，在66名常态驻守专家和205名机动防御专家到岗在位和8月1日派出专家工作组的基础上，增派3组13人司局级同志带队专家工作组赶赴三省，协助指导地方做好地质灾害防范工作。

据悉，工作组将和地方一起加强会商研判，分析台风路径及其影响区域和危害程度，加密雨情和地灾趋势预警预报；加强技术支撑，提前预置力量，在台风和强降雨来临前，巡查排查，及时发现隐患，提出针对性措施建议；督促各级自然资源系统，采取各种措施，防止地质灾害伤亡情况发生。

(责编：鲁婧、高雷)

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