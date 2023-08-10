李依环 黄亚辉

原标题：重庆团结村站：从田间荒野到“一带一路”国际物流枢纽

位于重庆市沙坪坝区的团结村中心站。伍北海摄

盛夏时节，重庆市沙坪坝区团结村中心站内，印有“中欧班列”字样的集装箱堆积如山，橙色龙门吊起降不停，转运卡车来往穿梭……随着汽笛声响起，一列列国际班列缓缓驶出站台，驶向远方，联通世界。

此番繁华有序的景象，很难让人想象修建之初，这里仅仅是一个坐落于田间荒野的小站——站点被田地围拢，员工不多，货运集装箱业务“经验不足”。

直到2011年，我国第一列中欧班列“渝新欧”在此始发。随着“一带一路”倡议的推进，曾经的小站已经发展成为规划建设35平方公里的国际物流枢纽园，越来越多的“中国制造”从这里走出国门。

通道更畅达——

多措并举提高班列运输效率

7月18日，一列国际班列从重庆团结村中心站发出。人民网记者 刘祎摄

7月18日，一列装载汽车零部件的班列缓缓驶出站台，3天后到达新疆霍尔果斯出境，目的地是俄罗斯。

“刚刚出发的这辆列车便是中欧班列。随着国际物流通道越来越畅通，如今班列的到发频次也越来越快。”重庆铁路集装箱中心站工作人员戴洁告诉人民网记者。

戴洁表示，不只中欧班列，重庆铁路集装箱中心站还开通了渝甬沿江铁海联运班列等多个国际班列。2017年，“渝黔桂新”铁海联运常态化运行班列在这里首发，拉开了西部陆海新通道建设序幕。

据悉，为提升西部陆海新通道班列运输效率，团结村站专门开辟绿色通道，为去程班列提供优先订仓、优先进场作业、优先制票装车、优先挂运等服务，为回程班列提供优先送车、优先办理预约、优先转运、优先提箱等保障。

“截至今年6月，重庆地区西部陆海新通道海铁联运班列，去程班列累计开行2084列，回程班列累计开行3081列。”戴洁说，“这些不断上涨的数据就是我们工作成效的真实展现。能亲身参与‘一带一路’包括西部陆海新通道的建设，我感到既幸运又自豪。”

通关更快捷——

助力通道跑出外贸“加速度”

位于重庆市沙坪坝区的陆海新通道重庆无水港。郭晋摄

今年5月21日，全国首趟陆海新通道中老铁路“铁路快通”出境班列顺利从团结村中心站发出。5月31日，该模式被成功复制到陆海新通道中越班列(重庆-安员)。

重庆海关所属渝州海关副关长张媛媛介绍，2023年上半年，渝州海关共监管西部陆海新通道进出口货运量13.68万吨，货值3.98亿美元，同比分别增长20.42%、7.86%。

张媛媛表示，在口岸通关方面，渝州海关深化“自动运抵”应用，推广国际贸易“单一窗口”查验预约功能，将海关作业指令嵌入港口作业系统，依托科技应用，大大提高查验效率，助力大通道跑出外贸“加速度”。

凭借稳定高效的物流优势，国际班列运送货物已由开行初期的笔记本电脑、手机逐步拓展到新能源汽车、集成电路、智能穿戴等新兴产业。这些产品采用通关一体化模式，向海关完成出口申报后，就可通过铁路和海运无缝衔接运往国外。

张媛媛说：“下一步，渝州海关将充分发挥职能作用，在畅通物流、服务产业、强化协同、建设智慧海关等方面重点突破，进一步提高通关便利化水平，推动西部陆海新通道和中欧班列、长江黄金水道无缝衔接，更好地促进高水平开放、推动高质量发展。”

产业更多元——

积极推动“大通道”开放融合发展

重庆国际物流枢纽园区鸟瞰图。何昆摄

“今年上半年，依托相关主体的携手共建，重庆国际物流枢纽园区开行陆海新通道铁海联运班列567列，运输箱量2.83万标箱，涉及货值40亿元。园区内布局的产业也更多元。”重庆国际物流枢纽园区党委委员、副总经理韩超告诉人民网记者。

韩超表示，随着国际班列开行数量不断增加，园区围绕“通道带物流、物流带经贸、经贸带产业”的发展思路，积极为中国和全球商品“带货”，已建成面积近2平方公里的口岸保税功能区。

“目前园区内建成了整车贸易、医药进口、肉类、国际铁路运邮4个功能口岸。” 韩超介绍，园区整车进口累计超过3万辆，整车贸易产业进入“双赛道”，从以进口为主变为进出并重。此外，药品口岸已进出口数十个品种，医药产业全产业链吸附能力持续增强。

“未来几年，园区将以西部陆海新通道为牵引，系统重塑开放引领新优势，高质量建设内陆国际物流枢纽和口岸高地，在更大范围更高层次配置资源、拓展市场，做大口岸经济，提升开放型经济质量。” 韩超说。

(责编：乔业琼、高雷)

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