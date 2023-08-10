人民网北京8月10日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准，涉及暑期活动、家居生活等领域。

市场监管总局相关负责人表示，本批发布的国家标准，涉及暑期活动、家居生活、农业绿色发展、船舶环保、智能制造、基础原材料、物流服务、城市建设、人类工效学等方面，将助力提升百姓美好生活、推动农业绿色发展、促进产业智能绿色升级、夯实产业发展基础，助推经济社会高质量发展。

在暑期活动方面，游泳场所用水定额标准可指导和规范行业用水管理，提高用水效率，对于全面落实“节水优先”的治水思路、推动节水型社会建设、助力形成节水型生活方式具有重要意义。电动滑板车通用技术标准对产品的结构、性能、电气安全、机械安全方面作出规定，可以更好地指导电动滑板车的设计开发，提升产品质量安全。

在家居生活方面，厨房纸巾标准，通过规范和提高厨房纸巾产品的综合性能和总体质量水平，更好地满足消费者对产品使用性能、安全性能方面的需求。快热式电热水器标准，有利于建立统一的产品技术要求和性能测试方法，提升产品品质和消费者使用体验。家用豆浆机标准，解决了当前消费者对家用豆浆机破壁性能的疑虑，为消费者选购豆浆机产品提供了指导和建议。淋浴用花洒标准，进一步提高花洒产品的质量水平和卫生安全，守护消费者健康安全。

在农业绿色发展方面，肥料产品使用说明编写指南标准，有利于打击市场流通肥料产品中带有夸大、欺骗性标识的乱象，维护正常的市场秩序。肥料中植物生长调节剂测定标准为打击肥料中违法添加植物生长调节剂行为提供技术支撑，有利于减少因植物生长调节剂使用不当或使用过量导致的“药害”损失，促进农产品质量安全，保障农民的合法利益。

在船舶环保方面，船用生活污水处理系统等4项标准对规范和指导船舶生活污水收集、处理、回收利用具有重要意义，有利于规范船舶污水的排放和再利用，提高海洋污染防治水平。

在智能制造领域，机械产品三维模型简化与轻量化标准，有利于提升机械产品数字化研发设计水平，完善智能制造和制造业数字化转型标准体系，推进制造业企业数字化转型和高质量发展。

在基础原材料领域，石油天然气工程用热轧型钢标准将推动我国石油天然气工程用热轧型钢的生产和下游产业链应用，实现重大石油工程用高端型钢的国产化，助力石油天然气资源开采。轴承钢盘条标准有助于推动关键基础材料的发展及新工艺新技术的应用，加快产业化步伐，提高我国高端装备基础件配套能力。

在物流服务领域，多式联运货物分类与代码和多式联运运载单元标识标准，统一了运输货物分类，确保运载单元标识的唯一性，为多式联运高效化、规范化发展奠定了技术基础。

在城市建设方面，建筑遮阳热舒适、视觉舒适性能分级及检测标准可以引导建筑遮阳生产企业积极使用新技术、新产品、新工艺，提高外围护结构的热工性能，降低建筑能耗，改善室内居住办公健康环境，满足室内人员对光热环境舒适性的需求。城镇供热管道保温标准有助于供热管道生产和工程建设质量的提升，对于减少能源浪费、减少碳排放具有显著的经济和社会效益。

在人类工效学方面，中国成年人人体尺寸标准可为我国在技术领域更好地实现“以人为本”，为中国人“量身定制”产品提供准确的基础数据支撑。人类工效学静态工作姿势评估标准可用于判定静态工作姿势的可接受性，从而评定工作人群的健康风险，为相关产品、设备和工作任务的工效学优化设计提供依据，降低不良工作姿势所带来的生理负荷，减少职业性肌肉骨骼疾病的危险因素，为保障劳动者的身心健康与工作安全提供技术支撑。

据上述负责人介绍，此次在电子商务、稀土材料、半导体材料等领域也发布了相关标准，均将在相关产业中发挥作用。

(责编：乔业琼、高雷)

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