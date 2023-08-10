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“当前，虽然上游洪水逐步消落，但有关蓄滞洪区运行、下游地区防汛形势依然严峻，要时刻保持防汛关键期状态，以钉钉子精神毫不松懈持续做好后续工作。”海河防总常务副总指挥、海委主任乔建华说。

8月7日夜，水利部海河水利委员会防汛会商室灯火通明，大家目不转睛紧盯水情会商系统，乔建华组织开展滚动会商，与水利部以及地方水利部门视频连线，从严从实从细做好洪水防御工作。

受7月28日以来强降雨影响，海河流域北三河、永定河、大清河、子牙河、漳卫南运河5大水系有21条河流发生超警以上洪水，其中6条河流超保、8条河流发生有实测资料以来最大洪水。水利部海河水利委员会（以下简称“海委”）密切关注洪水演进过程，加强会商研判，科学精细调度干支流水库，削减洪峰势头，最大限度减少灾害损失。

雨水情监测“三道防线” 缓解下游河道泄洪压力

受强降雨影响，子牙河、大清河、永定河暴雨洪水量级大。

“此次海河流域洪水大约会有25亿立方米从天津下泄，主要来自北运河、永定河泛区、东淀蓄滞洪区和白洋淀，目前洪水走了3亿至5亿立方米。”海委水文局情报预报处副处长、首席预报员杨邦介绍。

“此次极端强降雨持续时间长、覆盖范围广、累计雨量大、降水强度强。”海委水旱灾害防御处处长杨志刚说，“我们有效督促有关地方压实主体责任，提前做好计划启用的蓄滞洪区的群众转移避险及安置工作，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。”

据悉，海委充分运用气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，采取“预报、预警、预演、预案”四预措施，做到逐河、逐库、逐站精细化滚动洪水预报，精准指导永定河泛区、小清河分洪区、兰沟洼、东淀等蓄滞洪区的分洪运用，大幅削弱洪峰，极大缓解了下游河道泄洪压力。

当前，海河流域正处在洪水消退期，海委持续保持高度警惕，精准把握永定河、大清河、子牙河等河流的洪水总量和演进过程。

海委海河下游管理局独流减河进洪闸管理处工作人员巡查河道。受访者供图

155座大中型水库全部投入防洪运用 最大拦洪21.4亿立方米

7月29日以来，海委先后向流域水行政主管部门就河道闸坝调度、水库安全度汛等工作密集作出安排部署，指导京津冀79座大中型水库全部投入防洪运用，科学拦蓄洪水超24亿立方米，其中岗南、黄壁庄、西大洋水库削峰率分别近100%、74%、94%，有效发挥了水库拦洪、削峰、错峰作用，减轻下游防洪压力。

“7月28日以来，海河流域155座大中型水库全部投入防洪运用，海委联合调度33座山区大型水库预泄腾库，全力迎峰御洪，最大拦洪21.4亿立方米。”杨志刚介绍。

据了解，海委已统筹指导独流减河、永定新河等骨干河道分泄洪水，及时启用8个蓄滞洪区蓄洪行洪缓洪，充分发挥了水工程的拦、分、蓄、滞、排综合作用，实现了流域防洪工程体系防洪减灾效益的最大化。

“我们这里每天巡查4次，根据海委统一调度，7月29日起提闸泄水，目前进洪南、北两闸36孔闸门全部提起，时流量约为1300立方米每秒。”8月9日，海委海河下游管理局独流减河进洪闸管理处处长张松涛说。

海委海河下游管理局独流减河进洪闸管理处工作人员检查水闸闸门启闭机。受访者供图

东淀蓄滞洪区内的洪水将主要从独流减河进洪闸下泄，南、北两闸设计流量为3600立方米每秒，闸门高度将根据洪水水位精准调整，始终保持在水位1米以上，确保洪水有序通过河道。

独流减河进洪闸。受访者供图

独流减河防潮闸把守着海河流域大清河系下游独流减河的入海口，大清河系的绝大多数洪水从独流减河防潮闸入海，此次为减轻天津市区海河干流防洪压力，全部大清河洪水都经独流减河防潮闸入海，它位于独流减河进洪闸向下游67公里处。当潮水上涨，防潮闸闭闸挡潮；当潮水下退，防潮闸22孔闸门全部开启，全力下泄大清河水系的洪水排入渤海。

“从7月28号，海河下游局启动四级响应以来，防潮闸的职工加强24小时在岗值班值守力量，每天逢低潮要两次运行防潮闸下泄洪水。目前累计下泄的洪水量已经达到了3.4亿立方米。”海委海河下游管理局独流减河防潮闸管理处处长邢军说。

(责编：乔业琼、高雷)

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