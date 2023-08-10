人民网北京8月10日电 （记者李栋）近期华北、东北和东南沿海等地出现强降雨、台风、洪涝等灾害，8月-9月仍是灾害多发频发期，畜牧业正常生产秩序受到影响，动物疫情发生和传播风险增加。近日，农业农村部发布《畜牧业汛期防灾减灾技术指导意见》（以下简称《意见》），指导地方加强防灾救灾减灾工作，维护畜牧业正常生产秩序，保障畜产品市场充足供应。

“暴雨过后，饲养环境遭到不同程度破坏，养殖场畜禽圈舍受损严重，生物安全防护设施出现漏洞。”农业农村部畜牧兽医局相关负责人介绍说，病原微生物在禽畜尸体上易滋生扩散，同时土壤中的病原微生物也容易因暴雨冲刷而暴露出来，污染当地水源和周围环境。“畜禽在应激后免疫力下降，容易受到疫病的侵袭。”

目前，受暴雨影响的地区已出台相关应急措施，及时做好消毒、无害化处理等工作，严防动物疫病尤其是人畜共患病的传播，确保“大灾之后无大疫”。7日，河北省农业农村厅印发《关于加强洪涝灾害死亡畜禽无害化处理工作的通知》，要求按照“四不准、一处理”（不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运，必须进行无害化处理）要求，统筹做好因灾死亡畜禽收集转运和无害化处理，切实做到应收尽收、应处理必处理，实现收集全覆盖、无害化处理全覆盖。

“对于养殖场（户）上报死亡畜禽，要加强技术指导，帮助养殖场户做好登记收集，并组织无害化处理厂及时转运进行集中无害化处理。”河北省农业农村厅相关负责人表示，在屠宰环节，严格落实《生猪屠宰管理条例》，督促指导屠宰场履行动物防疫责任，严把动物入场关，规范做好出入场查验和记录，坚决防止死亡畜禽和未经检疫、检疫不合格的畜禽进入屠宰场，严禁屠宰死亡畜禽。

数据显示：截至8月5日，河北省检测样品1786份，其中非洲猪瘟样品500份、口蹄疫样品325份、高致病性禽流感样品450份、小反刍兽疫样品268份、炭疽样品243份，检测结果均为阴性。

“下一步，将继续组织技术人员，深入洪涝重灾区、养殖密集区，指导养殖户对受淹畜禽水产养殖设施进行消杀、修缮，尽快恢复生产能力。同时，加强产地和屠宰环节监督检查，严防病死畜禽流入市场，保障农产品质量安全。”河北省农业农村厅相关负责人说。

当前，随着气温升高叠加雨水增多的双重因素，动物疫情传播和发生风险明显增大。为促使畜牧业恢复正常生产秩序，降低动物疫情发生和传播风险。《意见》明确，通过加强灾害监测预警和物资储备、强化灾后畜禽饲养管理、抓好动物疫病防治、做好死亡畜禽无害化处理等多项措施，突出抓好灾区畜禽圈舍、屠宰场点、病死畜禽中转场所、无害化处理场、畜禽交易市场等重点场所的消毒工作，严防动物疫情传播，确保“大灾之后无大疫”。

“在加强畜产品产销衔接方面，针对灾后可能出现的饲草料等投入品及出栏畜禽调运困难，要及时发布供求和价格信息，指导做好产销衔接，畅通运输和销售渠道。”农业农村部畜牧兽医局相关负责人强调，积极协调交通运输部门，优先保证饲草料、兽药、种畜禽、仔畜雏禽物流畅通，维护畜牧业正常生产秩序，保证市场有效供应。

(责编：乔业琼、高雷)

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