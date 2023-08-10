近日，由中国银行私人银行企业家办公室平台携手各界力量启动的“薪火行 心传承”非遗文化体验系列活动首站“金石篆刻”在杭州举行。

活动现场，中国银行私人银行、中国银行浙江省分行、中银私行企业家办公室客户，以及专家学者汇聚一堂，分享交流，体验金石篆刻魅力，就如何发挥自身优势，履行责任义务，推动非遗传承保护等问题进行了探讨，为提升非遗传播效能蓄势聚力，营造良好氛围。

据中国银行方面介绍，中国银行私人银行成立十六年以来，始终以服务国家战略为使命，为企业家热心慈善、乐于奉献等新时代优秀精神的放光发热，拾柴添薪。依托“企业家办公室”平台，中银私行通过引导资金流向实体产业、搭建多元投融资服务体系、构建慈善公益爱心平台等方式，助力企业家创新创业、最大化财富社会价值并服务于实体经济发展。

厚植深耕，薪火传承。传承是非物质文化遗产保护中尤为关键的环节，是中国文化生生不息、源远流长的重要载体。

近距离聆听非遗故事，亲自体验非遗艺术，现场本次活动嘉宾纷纷感叹，非遗原来并不“高冷”，反而充满生活气息。来自浙江海宁的谭先生带着儿子一同参与了本次非遗体验活动。“这次活动让我们以一种更为亲近、更直接的方式感受到了非遗的独特韵味。”谭先生表示，传承非遗文化需要人人参与其中，也有着非常重要的教育意义，“活动还有篆刻体验环节。自己雕刻的手工印章意义非同一般，尤其对孩子来说，没有比这更好的兴趣培养方式了。刚好下周他要开始学习篆刻，在正式学习前，能有机会体验一把，非常感谢活动举办方。”

非物质文化遗产是我国优秀传统文化的重要载体。未来，中银私行企业家办公室将围绕“薪火行动”举办系列非遗主题活动，加大对非遗传承人与重点项目的支持力度，携手社会多方“有志之士”，实现“搭平台、传文化、促消费、助共富”的关键作用。

(责编：董童、李源)

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