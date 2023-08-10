人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中银私行杭州西泠印社金石篆刻文化体验活动举办

2023年08月10日16:31 | 来源：人民网
小字号

近日，由中国银行私人银行企业家办公室平台携手各界力量启动的“薪火行 心传承”非遗文化体验系列活动首站“金石篆刻”在杭州举行。

活动现场，中国银行私人银行、中国银行浙江省分行、中银私行企业家办公室客户，以及专家学者汇聚一堂，分享交流，体验金石篆刻魅力，就如何发挥自身优势，履行责任义务，推动非遗传承保护等问题进行了探讨，为提升非遗传播效能蓄势聚力，营造良好氛围。

据中国银行方面介绍，中国银行私人银行成立十六年以来，始终以服务国家战略为使命，为企业家热心慈善、乐于奉献等新时代优秀精神的放光发热，拾柴添薪。依托“企业家办公室”平台，中银私行通过引导资金流向实体产业、搭建多元投融资服务体系、构建慈善公益爱心平台等方式，助力企业家创新创业、最大化财富社会价值并服务于实体经济发展。

厚植深耕，薪火传承。传承是非物质文化遗产保护中尤为关键的环节，是中国文化生生不息、源远流长的重要载体。

近距离聆听非遗故事，亲自体验非遗艺术，现场本次活动嘉宾纷纷感叹，非遗原来并不“高冷”，反而充满生活气息。来自浙江海宁的谭先生带着儿子一同参与了本次非遗体验活动。“这次活动让我们以一种更为亲近、更直接的方式感受到了非遗的独特韵味。”谭先生表示，传承非遗文化需要人人参与其中，也有着非常重要的教育意义，“活动还有篆刻体验环节。自己雕刻的手工印章意义非同一般，尤其对孩子来说，没有比这更好的兴趣培养方式了。刚好下周他要开始学习篆刻，在正式学习前，能有机会体验一把，非常感谢活动举办方。”

非物质文化遗产是我国优秀传统文化的重要载体。未来，中银私行企业家办公室将围绕“薪火行动”举办系列非遗主题活动，加大对非遗传承人与重点项目的支持力度，携手社会多方“有志之士”，实现“搭平台、传文化、促消费、助共富”的关键作用。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中汽协：7月中国新能源汽车销量同比增长31.6%
　　人民网北京8月10日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布数据显示，2023年7月，中国新能源汽车产销分别完成80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%，市场占有率达32.7%。1至7月，新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%，市场占有率达29%。…
商务部回应美发布对外投资审查行政令
　　人民网北京8月10日电 （记者乔业琼）据商务部官网消息，针对美方发布对外投资审查行政令，商务部新闻发言人10日回应称，美方限制本国企业对外投资，打着“去风险”的幌子在投资领域搞“脱钩断链”，严重背离美方一贯提倡的市场经济和公平竞争原则，影响企业正常经营决策，破坏国际经贸秩序，严重扰乱全球产业链供应链安全，中方对此表示严重关切，将保留采取措施的权利。 这位新闻发言人表示，希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，不要人为阻碍全球经贸交流与合作，不要为世界经济恢复增长设置障碍。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部