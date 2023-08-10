新华社北京8月10日电（记者 陈旭）国家金融监督管理总局北京监管局10日消息，自北京特大暴雨灾害以来，截至8月10日上午10时，北京地区车辆因灾报损约1.7万辆，其中超1.1万辆已完成定损、理赔或预付赔款，占比近65%。

北京监管局数据显示，截至8月10日上午10时，北京保险行业累计收到因灾报损案件2.74万件，其中1.16万件已完成理赔或预付赔款，占比超过42%，赔款金额共计3.8亿元。本次受灾较重的房山区和门头沟区因灾报损案件数量及赔付金额约占全市的一半。

北京地区农业保险估损金额3265.6万元，已定损、理赔或预付赔款金额2102.8万元，约占全部估损金额的64%。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经