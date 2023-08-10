数字政务事关千家万户。当前，数字技术正从千行百业拓展至民生领域，数字经济正成为服务民生的重要基础。

为贯彻落实中央关于数字政府建设的重要部署，广西柳州积极运用5G、大数据、云计算、人工智能等技术推动政府治理模式创新，将政务数据资源管理与应用改革作为推进数字政府建设的关键。

前不久，柳州市民覃女士的二宝也到了入学年龄，覃女士一家对孩子的未来充满了无限的期许。

“我大宝上学的时候不太懂新生入学需要准备哪些材料、怎么办手续。花了几天时间在网上研究和多方打听，才顺利办完入学。因为少材料，有的地方还跑了两趟，还是挺麻烦的。现在只要在手机上办理就可以了。APP 里有入学报名、社保查询、高考成绩查询、科技馆预约、柳州图书馆等很多功能，不用出门就全搞定了，办得很快。办好之后材料都是寄过来的，很方便。”覃女士说。

让信息多跑路、群众少跑腿。近年来，柳州市积极构建数字便民惠民体系，依托龙城市民云、柳州市政务信息共享平台、数据中台等，持续在推动政务数据“聚通用”上发力，政务服务“网上办、不见面、自动批”成为现实。

柳州市大数据发展局总工程师颜华表示，通过政务云平台，在降低重复建设、节能环保的基础上，提高了资源的利用率，实现了柳州市电子政务系统资源的统一规划、统一建设、按需调配、即需即用，为我市数字政府建设奠定坚实的数字底座基础。

据悉，柳州市电子政务云服务平台始建于2014年，现已完成共4期云平台工程建设。当前，政务云平台已覆盖全市市直机关及二层单位，承载全市共122个单位215个业务系统，分配虚拟主机超过1400台。

平台的稳定运营为全市政府部门实现信息资源共享，为提升电子政务管理、综合服务效能提供了有力保障。

中国电信股份有限公司柳州分公司党委委员、副总经理赵胜毅表示，柳州电信长期为柳州市政府提供电子政务云平台和电子政务外网运营服务。2014年至今，市级电子政务外网已完成与自治区、柳州市5县5区网络的纵向互连，通过电子政务云平台对市级单位政务数据的汇聚、融通和应用，进一步推进了政府部门政务集约化管理。

“未来，柳州电信将进一步夯实市政电子政务云平台建设，持续提升政务云平台整体网络性能和安全防护能力，强化数据安全底座，为政务云平台提供全面自主可控、安全可信的运营保障。”赵胜毅表示。

(责编：鲁婧、章斐然)

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