百年大计，教育为本。推进教育信息化发展，既是事关教育全局的战略选择，也是补齐民族地区教育短板的紧迫任务，更是促进教育公平、实现教育强国的战略途径。

教学备案手机操作、名师课程“点单”播放、学校运营远程管理……在贵州省黔西南州兴义市红星路小学，老师们通过一台手机，即登陆线上教育平台，随时参与备课、授课、教研、管理等各环节工作。高速网络串起各端资源，为师生日常教学带来更多便利。

据贵州省黔西南州兴义市红星路小学副校长何琴介绍，依托“金州教育云平台”，学校的管理实现了智慧化、智能化、精细化、精准化，师生实现了人人皆学、处处能学、时时可学的育人环境。线上线下相结合，平台实现了学、教、研、训、评测一体化，全面地提升了学校工作的效率和质量。

近年来，贵州省黔西南州积极推进教育信息化建设，依托国家教育资源公共服务平台，建设“金州教育云”大数据平台。通过探索“互联网+教育”的新模式，助力缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，让教育发展成果惠及更多人群。

贵州省黔西南州教育发展中心电化教育暨教育装备科负责人黄继良表示，线上教育平台打破了黔西南教育时空障碍，破解了城乡教育发展落差、区域教育发展不均衡的问题。

目前，建立与黔西南州学校互通协作、深度帮扶的长效机制，通过平台应用、“三个课堂”实施、远程互动教研、智能课堂构建、数字资源共享等教育信息化手段，形成发达地区优质学校与民族地区州级、县级、乡镇级典型学校三级联动“辐射链”式深度帮扶策略，探索出一条数字化赋能民族地区教育质量提升的实践路径，打造民族地区教育数字化发展的新生态。

据悉，近年来，黔西南州委州政府高度重视教育信息化工作，全州中小学已实现“千兆到学校、百兆到桌面”的高速网络全覆盖，网络优质资源“班班通”覆盖率达100%。

数字赋能让优质教育资源打破地域限制，各地教学方式得以不断丰富，教学质量得到极大提升。

据中国电信贵州公司党委书记、总经理马杉介绍，2016 年，中国电信贵州公司与中央电化教育馆与省教育厅和黔西南人民政府签署了黔西南教育云大数据战略合作协议。通过大数据赋能，我们把全国的优质教育资源汇聚到黔西南，逐步打破了由于地区偏远和民族地区的教育鸿沟。

“目前，我们为全省4700多所学校提供了高速的光纤网络，其中有 300 多所是首次接入宽带网络。下一步，中国电信将全力支持贵州教育数字化转型和智能化升级，为进一步赋能贵州教育贡献更多电信力量。”马杉表示。

(责编：鲁婧、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经