本报海口8月10日电 （记者孙海天）10日，在海南昌江，全球首个陆上商用小型核反应堆“玲龙一号”反应堆核心模块被高高吊起，向着核岛方向移动。吊装成功，压力容器、蒸发器等关键设备一步到位，“玲龙一号”全球首堆的安装工作进入高峰期。

“玲龙一号”是中核集团旗下中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程，是继“华龙一号”后我国核电自主创新的重大成果，填补了国内空白，具有广阔的全球市场前景。此次反应堆核心模块吊装成功，是核反应堆模块化制造和安装的“首秀”，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。

小型堆因其安全性、部署灵活性及多用途等方面的独特优势，在新一轮核能技术变革和国际产业竞争中的作用日益凸显。“玲龙一号”是中核集团在成熟压水堆核电站和核电技术的基础上开发的具有自主知识产权的创新型核反应堆，是全球首个通过国际原子能机构通用安全审查的小型模块化压水反应堆。此次吊装的“玲龙一号”反应堆核心模块也被称作“玲龙之心”，是“玲龙一号”的核心部件。

中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程于2021年7月13日在海南开工建设，是全球首个建造的陆上商用模块化小型压水堆。建成投运后，预计每年发电量可达10亿千瓦时，每年可减少二氧化碳排放量约88万吨，相当于一年植树750万棵。该工程将以稳定可靠的清洁能源助力国家“双碳”目标实现和海南“清洁能源岛”建设。

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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