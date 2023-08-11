本报记者 韩 鑫

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今年1至6月，家电行业企业实现营收9145亿元，同比增长7.1%；实现利润674.9亿元，同比增长20.2%。面向未来，随着推动存量更新、扩大优质供给、引导家电下乡的步伐不断加快，家电产业的发展潜力将得到进一步激发。

精准规划路径叠加拖布自清洁，升级版扫地机器人让日常清洁更轻松；搭载全新传感器的空气净化器，不仅噪声小、耗能低，还能远程一键除醛送风；实时视频引导、自动蒸汽清洁，新式蒸烤炸一体机让厨房新手爱上下厨……在家电卖场走上一圈，不同品类琳琅满目，新意扑面而来。

各大家电品牌的持续上新，映射着家电产业的涌动活力。作为我国传统优势产业，家电产业也是工业稳增长、促消费的重要引擎。今年以来，家电产业呈现出哪些新特点？更好激发家电市场对促消费、扩内需的作用，应从何处着手？记者采访了行业专家及部分家电企业。

提升创新能力

发展全屋智能

数据显示，今年1至6月，家电行业企业实现营收9145亿元，同比增长7.1%；实现利润674.9亿元，同比增长20.2%。

家电行业的增长韧性从何而来？来自迈向中高端的持续创新。

“今年以来，高端产品订单需求旺盛。二季度，智能空气净化器线上销售额同比增长8.6%，增长主要由3000元以上的中高端机型贡献。”小米环境电器产品经理鲁毅介绍。

“当前，我国家电市场已进入以高端化为特点的更新换代阶段。”海信视像科技股份有限公司有关负责人表示。

在中国家用电器协会副理事长徐东生看来，今年以来，中国家电产业结构转型升级趋势更加明显，以绿色智能为特点的高端产品供给充足有效，带动产业运行稳中有进。

走进华为方舟壹号空间智能开放实验室，借由一块手持智能中控屏，全屋家电实现互联互通：看电视时，一键开启观影模式，享受沉浸影音；睡觉时，语音唤醒AI助手，远程控制灯光、空调……

“从智能家电到全屋智能，家电产业增长空间在不断拓宽。”华为终端有限公司全屋智能产品线总裁邵洋说，依托鸿蒙生态，将居住空间内的各个智能设备有机连接，更好满足了人们对智能生活的需求。截至今年6月底，华为全屋智能全国门店已超过200家，5800多件智能单品可以接入全屋智能。

海尔创立全屋智能场景品牌“三翼鸟”，美的发布“美的美家”全屋智能产品体系……“多种智能产品展开协作，更强大的智慧能力被整合，正在让智能家电变得更懂用户。”徐东生说，全屋智能的转变，在为用户带来个性化、定制化体验的同时，也成为拉动家电行业增长的新引擎。

推动存量更新

完善应用生态

数据显示，1至6月，家用电器和音像器材类销售4270亿元，同比增速从去年全年的下降3.9%转为增长1.0%。“主要家电企业效益水平显著改善，但进一步扩大家电消费仍有空间。”徐东生说。

“我国成熟家电品类渗透率较高，行业需求更多来自存量更新。”中国宏观经济研究院产业所研究员徐建伟说，在家用产品耐用性不断提高的情况下，产品更新周期较长，倘若产品新功能无法有效改善消费痛点，更新换代的需求便会萎缩。

以空气净化器为例，“随着空气质量不断改善和建材甲醛释放的管控更加严格，产品除醛需求逐渐减弱。”鲁毅说，目前公司正在研发更多种类的气体传感器及过滤技术，同时增添智能待机功能，减少滤芯更换频次，从而降低使用成本。

更多品牌正以集成化让传统家电产品焕发新活力。卡萨帝星云空调集成了空调、加湿器、净化器、消毒机、空气扇等功能，实现一机四季可用；海信在原有产品基础上集成超声波洗眼镜装置，产品既能洗衣服还能清洗眼镜、首饰……“功能的集成化不是家电单品随意的组合，而是根据特定场景下用户的操作习惯，最大限度满足用户需求。”徐东生说，集成化正在让传统家电释放出更多增长空间。

“持续拓宽的新品类、新场景和新应用，是家电行业增长的潜力所在。”徐建伟表示，目前家电领域智能化创新活跃，但不同品牌的家电产品在应用生态上缺乏衔接甚至不够兼容，成为阻碍家电消费的一个短板。

各类智能化设备越来越多，连通生态孤岛、实现跨品牌互联互通，成为智能家电发展的必然。“全屋智能的构建，离不开家电、家居、通信、互联网、内容服务商等多方的参与。”徐东生介绍，今年6月，中国家用电器协会和中国通信标准化协会联合发布了《中国智能家居互联互通白皮书（2023年）》，进一步推动智能家居互联互通标准从“有”到“好”。

扩大优质供给

拓展农村市场

家电消费作为传统消费的主要领域，也是恢复和扩大消费的重要发力点，如何看待其增长前景？

“从行业趋势看，主要家电品类如冰箱、空调、洗衣机，其智能产品市场渗透率在逐年提升。”徐东生说。相关数据显示，2021年我国智能家电市场规模突破5500亿元，2022年超过6500亿元，预计2023年将超7300亿元。

“相较一些发达国家，目前我国每百户智能家电拥有水平仍有差距，提高其渗透率有较大空间，家电消费成长潜力大、动力强。”徐建伟说。

步入存量市场，家电业如何从高速增长迈向高质量发展，更好激发家电消费潜力？

一方面，不断扩大优质供给，推动智能家电产品升级和附加值提升。

“随着家电行业竞争格局不断优化，行业集中度进一步提高，在领军企业、创新企业带动下，绿色智能家电产品占比大幅提高，为扩大家电消费提供了坚实支撑。”徐建伟提出，与家电消费升级相适应，需要在家电以旧换新、推广智能集成家电、废旧家电回收等方面精准施策。

近日，《关于恢复和扩大消费措施的通知》明确提出，推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品，提升家居智能化绿色化水平。工信部消费品工业司司长何亚琼表示，下一步将支持家电行业以用户为中心推动定制化、精益化发展，实现需求实时响应、全程实时可视和资源无缝对接，不断推出更多场景化、智能化、系列化的家电产品。

另一方面，持续拓展农村市场，加快推动绿色智能家电下乡。

随着农民收入不断提升，生活水平持续改善，农村市场正在成为刺激家电需求的新增长点。数据显示，今年前5月，家电以旧换新和绿色智能家电下乡销售额同比分别增长83.7%和12.6%。徐建伟提出，应加快建设多层级消费中心，大力推动绿色智能家电下乡，更好完善农村家电售后服务体系。

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 11 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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