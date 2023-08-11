顾仲阳

和美乡村建设要拒绝“千村一面”，尊重历史、尊重文化、尊重规律、尊重自然，因地制宜找准特色，留住乡风乡韵乡愁。把乡村建设好，让亿万农民有更多获得感

前不久去浙江采访“千万工程”，一个个景美、民富、人和的现代化乡村，让笔者对乡村振兴充满信心。一路下来，印象最深刻的，要数绍兴市鉴湖街道坡塘村。

这是一个普通的山村，没有奇山异水，一度还是个“后进村”，如今却成了“乡村振兴先行村”。村党委书记罗国海道出发生巨变的秘诀：“我们在乡村建设中突出差异化、个性化定位，留住乡风乡韵乡愁，农文旅融合发展，蹚出乡村美、产业兴、村民富的新路。”

漫步村里，笔者对罗国海的话有了更深的体悟。一处村居外墙玻璃橱窗内，陈列着一杆旧秤，取名“百姓心里有杆秤”，成了游客打卡点，一个个这样的“微改造”“精提升”让村子韵味十足。旧手扶拖拉机、破蓑衣草帽、废柴垛摆放路旁，扫下二维码可看劳作场景，体味田园生活。曾经的老印染厂、老茶厂改建成博物馆、艺术馆，留住了村子的文化根脉，吸引八方来客寻找乡愁。

乡村如何成为亿万农民的幸福家园？村庄如何吸引人气、焕发活力？坡塘村的发展实践，给各地建设宜居宜业和美乡村以启示。

和美乡村建设要打造风味独具的乡韵，拒绝“千村一面”。一座小桥、一塘春水、一种传统手艺或特色小吃，往往就是一个村庄独特的符号，要保护好这些特色元素。乡村建设中，既不能照搬城市套路或者“以洋代土”，把村庄建得不伦不类；也不能统一模式搞“千村一面”，而是要统筹考虑自然景观、资源禀赋、历史文化等因素，与自然环境融合，体现风土人情特色，精心打造一村一韵。

和美乡村建设要留住乡愁，不搞“大拆大建”。让农民就地过上现代文明生活，离不开拆旧建新，但不能大拆大建。“望得见山、看得见水、记得住乡愁”既是乡村鲜明的标识，也是乡村未来发展的宝贵财富。乡村建设要体现“现代骨、传统魂、自然衣”，依山就势、因地制宜，尽量保留山水原生态，保护好传统村落街巷，守护好老屋古树，留住乡愁乡情的寄托。

和美乡村建设要涵养淳朴向上的乡风，不能“有形无神”。乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。要重视地方戏曲、古法手艺、传统习俗等非物质文化遗产保护和挖掘，发扬好千百年来传承下来的传统美德、邻里关系、乡风民俗。同时，要结合时代特点，利用新时代文明实践中心、文化礼堂等平台，开展好社会主义核心价值观教育，丰富农民群众的文化生活；通过文明家庭评选、道德积分评比等活动，积极培育遵纪守法、讲信修睦、守望相助的文明乡风淳朴民风，提振广大农民的精气神。

建设宜居宜业和美乡村，是建设农业强国的应有之义，也是实现中国式现代化的重要举措。新征程上，我们要尊重历史、尊重文化、尊重规律、尊重自然，因地制宜找准特色，留住乡风乡韵乡愁，把乡村建设好，让亿万农民有更多获得感。

《 人民日报 》（ 2023年08月11日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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