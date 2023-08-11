原标题：光大银行推出29条工作举措支持民营经济发展

近日，中共中央、国务院印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称“意见”），对民营经济工作作出新的部署。光大银行高度重视，第一时间召开专题会议研究学习贯彻意见精神，根据新形势、新需求细化完善落实举措，制定《中国光大银行支持民营经济发展服务方案》，全力推动光大银行服务民营企业再发力、再提速。

根据服务方案，该行从“加大政策支持，强化要素资源保障”“精准对接需求，持续优化分级分层服务机制”“服务区域战略，促进区域协调发展”“聚焦重点领域，抢占优质赛道发展机遇”“紧跟中央鼓励方向，着力推动民营企业高质量发展”“关注民企声音，助力优化民营经济发展环境”“加强组织实施，完善评估督导体系”等7个方面，推出29条具体工作举措，着力推动意见关于全面落实公平竞争政策制度、完善融资支持政策制度、支持提升科技创新能力、支持参与国家重大战略等重点政策有效落实。

光大银行认真贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于支持民营经济发展的决策部署，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，坚持“两个毫不动摇”，坚定不移支持民营企业发展壮大，积极践行“与民企共成长”的使命担当。

据悉，2022年，光大银行开展“稳经济 进万企”系列服务活动，把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，“分层分级分群、服务方案、创新产品、政策支持、帮扶纾困”五大路径共同推进，从服务实体经济重点领域、落实国家“扩大有效投资”重点工作等方面，支持实体经济发展取得实效；聚焦专精特新企业，光大银行与工信部中小企业发展促进中心共同举办“百行千区万企”走进专精特新活动，量身定制涵盖债权支持、股权融资、发行上市、生态赋能、财富管理等综合金融支持的专属金融服务方案，集“光大之能”解“企业之盼”。2023年，该行持续推进“走进专精特新”系列活动，先后在湖北武汉、江西新余、河北邢台开展银企推介会，为民营企业贡献“光大力量”；针对科创民营企业上市融资需求，联合深圳证券交易所举办“走进深交所”战略合作活动，发布光大银行“百舸扬帆”万户小微成长计划，持续谱写服务实体经济高质量发展新篇章。

通过不断总结服务民营企业实践经验，光大银行持续建立并完善“敢贷、愿贷、能贷”长效机制，多措并举提高服务质效。在敢贷方面，通过提升民营企业不良贷款容忍度并制定民营企业授信尽职免责等管理制度，鼓励引导分支机构和员工放下包袱，轻装上阵，增强支持民营企业的积极性；在愿贷方面，进一步提升民营企业考核权重占比，并综合分支机构所在区域民营经济的资源禀赋、实际经营情况、风险管控水平等多方面因素，差异化分解下达年度预算，在全行营造支持民营企业发展的良好氛围；在能贷方面，在全行信贷投资政策中明确要求“一视同仁”平等对待民营及民营小微企业，组织分支机构主动上门了解民营企业客户经营情况，做好调查研究，找好业务结合点，积极对接科技创新、专精特新、绿色低碳、高端制造、普惠金融等符合国家政策及产业导向领域内民营企业的合理融资需求，通过设置专项信贷额度，给予FTP减点优惠、扣减考核拨备等，保障民营企业信贷供给。

截至2023年6月末，光大银行民营企业贷款余额超7500亿元，同比增长13%；近三年民营企业贷款余额增长近1400亿元，近三年累计为民营企业发放贷款超2万亿元；民营企业有贷款余额户数近80万户，同比增长约3万户，且民营企业信用贷款占比及让利民营企业效果持续提升。

下一步，光大银行将坚持稳中求进工作总基调，做好服务方案的贯彻落实，把推动金融支持民营经济发展能力建设贯彻至全行经营发展之中，通过组织开展“进万企 助民企”等活动，持续提升金融服务民营企业的精准性和有效性，助力优化民营经济发展环境，支持民营经济不断发展壮大，与民营企业携手共同前行。（记者 张冰洁）

(责编：曹淼、李源)

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