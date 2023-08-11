原标题：争分夺秒打好金融保险防汛救灾查勘理赔硬仗

近日，台风“杜苏芮”对我国多地造成暴雨洪涝灾害性影响。遵循党中央国务院指示，中国人寿集团党委迅速作出工作部署，强化应急值守，抓实安全生产，严防台风暴雨洪涝等重大灾害，积极做好理赔服务，切实发挥经济“减震器”和社会“稳定器”重要作用。

一场金融保险争分夺秒防汛救灾查勘理赔的硬仗打响了。

保险金赔得快 前期预警排查应急准备充分

7月24日，中国人寿集团旗下财险福建分公司启动抗击5号台风紧急预案，成立省、市公司大灾应急指挥中心。作为预报的台风登陆点，泉州市中心支公司迅速发出“台风天安全提示”，标注18个当地易积水路段，发布人员、行车、企业等防灾减损指南，推送给承保客户。同时，理赔人员争分夺秒赶赴各承保企业开展风险查勘，面对面提出转移避险等防灾减损建议，累计走访企业200余家。截至杜苏芮登陆前，中国人寿向高风险客户发送预警提醒信息55.26万条，对456家企业进行风险查勘，出具风险整改意见书15份。7月28日，杜苏芮登陆泉州晋江市当天，中国人寿财险福建分公司立即启动大灾绿色理赔通道，中国人寿财险微信公众号、空中服务、销售人员、柜面、95519客服电话等24小时不间断受理报案，高效开展理赔救援工作。客户张先生报案称车子被吹来的铁皮刮到受损，中国人寿查勘人员指导客户完成线上查勘定损，并联系好修理厂，不到2小时赔款就支付到张先生账户，张先生对快速理赔感到十分满意：“没想到台风还没走，赔款就到了，太快了。”

与此同时，台风“杜苏芮”还触发了福建晋江、惠安、泉港等地水产养殖台风指数保险触发线，触发台风事件等级16级。据福建省渔业互保协会介绍，当地购买该指数保险的58户养殖户获得理赔金额近1830万元，为养殖户灾后快速恢复生产提供了有力保障。中国人寿财险福建分公司于2016年率先研发推出水产养殖台风指数保险，随后通过福建省渔业互保协会与多家保险公司组成共保体推广落地。福建晋江市金井镇的水产养殖户老吴就是该指数保险的受益者之一，老吴200口渔排和五口大网箱内养有鲍鱼和斑鱼等，受“杜苏芮”影响损失惨重，通过政府补贴后仅自费3万元购买的台风指数保险，老吴获得了80多万理赔款。“有了这笔钱，我就能马上开工尽快买鱼苗了。”

保险人冲得上 一心只为尽量减少群众损失

随着“杜苏芮”及其残余一路北上，在江西、河南、浙江、天津等地，中国人寿迅速组织一线人员下沉，重点关注承保车辆、“三农”、企业和个体工商户等，发送台风灾害预警信息和暖心短信，成立应急工作组，启动绿色理赔通道，加快查勘定损，加大救援力度。

在浙江宁波，中国人寿财险宁波市分公司接到当地宁海县一企业财产水淹受损报案后，理赔人员第一时间赶赴现场，对受“杜苏芮”台风暴雨影响导致内涝所造成的仓库货物损失情况进行查勘，在完成现场损失查勘定损和签订赔偿协议后半小时内完成了赔付。

在河南省鹤壁市淇县暴雨如注的7月30日深夜，中国人寿集团旗下寿险淇县支公司员工韩佼，作为当地红十字救援队队长，接到多个求助电话。韩佼迅速组织多路救援行动，当天夜间共转移99户396位受灾群众。

在天津市宝坻区，受连日暴雨影响，当地水稻大面积被淹，农户损失巨大。中国人寿财险天津分公司及时应急响应，成立大灾应急查勘小组，开通农险绿色理赔服务通道，高效为当地大唐庄镇狼尔窝村、董官庄村出险农户提供服务，第一时间支付赔款合计约38万元，让受灾农户吃了一颗定心丸。“暴雨刚停，理赔人员就过来了，报案还不到24小时，20多万赔款就到账了，中国人寿的理赔服务真是太给力了！”收到保险赔款的种植户马先生难掩激动之情。

在受灾严重的河北省保定市涿州，中国人寿迅速协调周边邯郸、张家口、唐山、承德等地理赔人员驰援支持抢险应急工作，设立现场集中定损点、优化理赔流程，提供快速理赔服务，通过一对一电话联系等方式，建立与客户信息沟通机制，保证客户理赔咨询服务渠道畅通，并积极做好客户服务响应工作。目前，当地理赔人员正在昼夜奋战、加班加点处理水淹车事故，不间断地奔赴一个又一个停车场开展现场车辆登记查勘工作，全力做好理赔应急服务支持。

在保定市高碑店，中国人寿财险高碑店支公司积极响应政府防汛工作部署，赶赴高碑店东黄河村，安排人员、车辆等协助政府转移人员及财产，经过25个小时的昼夜奋战，把该村102户、300多人安全转移，并为转移群众送去了牛奶、矿泉水、方便面等生活必需物资。

在保定市定兴县，中国人寿财险定兴支公司成立工作组，赶赴转移安置点开展安置登记、搬运行李、帮扶行动不便老人、清理卫生、配发安置物资等工作，及时筹备救援物资，第一时间配发到防汛避险人员手中，满足避险群众基本生活需求。

7月29日，北京市气象台在6小时内将暴雨橙色预警升级到最高一级的红色预警，防汛预警响应也随即升级为最高级别红色。预警就是号令，中国人寿集团旗下财险北京分公司按照预案迅速成立暴雨灾害应急工作组，服务岗位全员取消休假，增派值班人员夜间值守，备战报案高峰。同时，预留专属应急救援车30辆，联系16家合作4S店作为储备救援，补充应急救援力量。30日一早，查勘人员根据历史受灾集中区域开展重点排查，协助公司车险客户、企业客户等排除风险隐患，做好风险减量服务工作。截至8月7日，分公司排查或接到报案车辆受损近1000起，其中约70%的车辆在房山、门头沟出险。据介绍，自8月5日起，分公司按照北京市政府及北京金融监管局的统一安排，组队每天前往房山、门头沟地区开展排查寻访，清巡受灾车辆，随着山区道路抢修进度，逐步推进，这意味着后续车辆预估理赔金额和其他非车理赔还可能提升。目前，分公司在受灾严重的房山、门头沟设立保险理赔服务应急指挥中心，及时与当地村镇街道、政府部门联系，组织力量进行情况摸排并落实救援举措，同时积极安排救援车辆和专业机具做好抢通道路地区的救援工作。

此外，受持续暴雨影响，北京市许多老旧小区出现漏雨现象，据北京市12345热线统计，在暴雨集中的7月29日至8月1日，共接听涉雨电话3.3万件，其中半数涉及房屋漏雨。住在北京市西城区西长安街街道一老旧小区的卢先生，受暴雨影响房屋阳台下水管堵塞，墙面出现渗漏，所幸的是卢先生购买了中国人寿家庭财产保险。8月2日，卢先生拨打中国人寿95519热线报案后，理赔人员很快回电确认相关情况，指导其简单提供墙面渗漏照片，并告知其预估理赔金额。如今，家财险理赔金已经打到卢先生账户，这让他很安心：“小区正要重做屋面防水，等屋面弄好，我就可以拿这笔理赔金来修补室内渗漏墙面，心里踏实多了。”

保险业反应快 防灾减灾风险减量常挂心中

8月1日起，“杜苏芮”残余影响东北三省。在辽宁，中国人寿成立重大灾害应急理赔指挥中心，密切跟踪天气变化，紧盯薄弱环节，强化对投保个人和企业的临灾预警和风险提示，第一时间开通线上绿色理赔通道，加强整合线下救援理赔资源。

在吉林省吉林市，中国人寿目前已经接到种植险和养殖险报案48件。其中，吉林舒兰市七里乡肉牛养殖户王军（化名）因暴雨22头肉牛死亡，目前已完成查勘定损工作进入绿色理赔通道。

在黑龙江五常市，中国人寿今年承保农险面积44万亩，目前经初步了解，预计受损面积25.5万亩，最终损失情况还有待进一步查勘统计。

作为金融央企，中国人寿积极助推国家安全体系和能力现代化建设，不断提高防灾减灾救灾处置保障能力。今年以来，集团旗下财险公司陆续制定印发《关于开展2023年度自然灾害风险减量服务专项工作的通知》《关于对纯仓储业务开展风险减量服务及承保质量稽核工作的通知》《关于做好2023年防汛防灾防损工作的通知》。5月以来，充分利用512全国防灾减灾日，推进防汛救灾知识进社区、进企业。截至6月底，对5368家企业开展风险排查工作，出具防灾防损建议书1378份，累计推送综合灾害预警信息616万条，做好应急物资、应急人员和外部合作资源储备，开展大灾应急演练，备战汛期大灾防范。

中国人寿将全力发挥金融保险功能价值，坚决打赢这场防汛救灾查勘理赔的硬仗，最大限度支持减轻政府、企业与个人受洪涝灾害的影响，加快助力经济社会和人民生活恢复正常。

(责编：董童、李源)

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