原标题：槐荫区打造枢纽型消费聚集地

限上汽车销售企业1-6月份实现销售收入166.72亿元；截至7月底，山东国际会展中心共举办各类展会活动43场，吸引参展企业近2.2万家；印象济南上半年客流量达1036万人次，实现销售收入2.95亿元……作为济南市消费体系的重要组成部分，槐荫区已初步形成以和谐商圈、华联商圈、西客站商圈、纬十二路消费带、经十西路汽车产业带为主的“三圈两带”消费格局，高端消费、时尚消费、特色消费势头强劲。

作为京沪高铁五大枢纽站之一，济南西站可与国内323个城市实现当日往返，1-7月到达旅客近1044万人次。交通枢纽带来的流量优势，为槐荫区全力打造枢纽型消费聚集地注入动力。

主会场设在山东国际会展中心的第三十一届全国图书交易博览会刚刚闭幕，为期五天的展会，共吸引读者80余万人次，总交易额达8.6亿元；一年一度的中国（山东）国际糖酒食品交易会8月4日至6日在山东国际会展中心举办，1200多家品质企业、15000多个优质品牌亮相，展会规模达4万平方米，创历史新高……商务会展是槐荫区的特色产业。截至7月底，山东国际会展中心共举办各类展会活动43场，吸引参展企业近2.2万家，参展人数超220万人次。

文化旅游也是槐荫区的特色产业。印象济南上半年客流量达1036万人次，省外游客占比超20%，以江苏、河北、北京、四川等地游客为主；方特东方神画上半年接待游客50.91万人次，其中外地游客超35万人次。而不久前，陈佩斯、陈大愚父子携话剧《惊梦》亮相山东省会大剧院，在济南掀起了一场“戏剧热”；为期五天的首届济南国际儿童戏剧节，则为泉城市民带来了一场场高质量的展演活动。

作为消费“四大金刚”之一，汽车销售是恢复和扩大消费的重点领域，也是槐荫区的传统优势。槐荫区目前已经形成了以润华汽车主题公园、匡山汽车大世界、山东老屯汽配城、华东汽车配件市场等为代表的汽车综合服务园区，2022年销售汽车14.9万余辆，销售额达268.6亿元，占全市汽车消费的46.6%。其中，新能源汽车更是占全市新能源汽车消费的62.92%。今年1-6月，槐荫区限上汽车销售企业实现销售收入166.72亿元，同比增长13.31%。6月份，“约惠槐荫·首届惠民车展”举办，槐荫区共发放汽车消费券200万元，拉动消费近7亿元。

“我们将大力提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，积极推动体育休闲、文化旅游等服务消费，大力创设更多的消费场景，提供更优的消费服务，积极打造‘消费向西、生活向上’品牌。”槐荫区委书记孙常建表示。

槐荫区将提升经十西路汽车产业带，把“买汽车，到槐荫”品牌擦得更亮，让汽车消费继续领跑全市；建立会展生态圈，大力培育引进会展龙头企业，推动美悦云禧、皇冠假日等酒店尽快运营，带动餐饮住宿、文化娱乐、购物旅游等全方位发展，把会展流量转化为消费增量；做强文旅融合文章，用好省级全域旅游示范区金字招牌，统筹“一院四馆”、方特东方神画、印象济南等载体资源，不断拓展文艺展演、音乐节、夜经济、茶文化等文旅融合新模式。（记者王健 申红）

(责编：曹淼、李源)

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