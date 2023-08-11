原标题：一箭七星！谷神星一号遥七运载火箭发射成功

8月10日12时03分，谷神星一号遥七运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空，将搭载的西光壹号01星等7颗卫星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波摄）

科技日报北京8月10日电 （记者付毅飞）8月10日12时03分，星河动力航天公司于酒泉卫星发射中心成功发射谷神星一号遥七运载火箭，顺利将7颗卫星分别送入预定轨道。

记者从该公司获悉，此次任务是谷神星一号系列商业运载火箭在一个月内的第二次发射，也是该箭型首飞以来连续第7次发射成功。目前谷神星一号运载火箭已累计服务15家商业卫星客户，将28颗不同功能商业卫星发射入轨。

本次任务共发射7颗卫星。其中，西光壹号01星由西安中科西光航天科技有限公司自主研发，其搭载高光谱相机、红外相机、全色相机、星上智能处理单元及光交换机等载荷，可应用于生态环境、农业林业、国土资源等领域对地观测。

星池一号B星由椭圆时空自主研制，具备遥感、星间/星地通信和导航增强能力，主要用于开展星池计划卫星核心技术验证和示范应用。

地卫智能应急一号是以AI为核心、具备智能操作系统的卫星，由地卫二空间技术（杭州）有限公司和苏州天巡空间技术有限公司联合研制。卫星配置高分辨率面阵相机、近红外相机等载荷，将利用星上智能处理技术提供地面热点地区遥感观测服务。据了解，该卫星搭载运行斑马AliOS操作系统，是国内首个将汽车底层操作系统运用到商业航天上的案例。

此外，本次还发射了西安航投88号、96号、104号、112号卫星。

(责编：罗知之、陈键)

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