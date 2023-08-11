原标题：规则制定加速，终结网盘限速

◎顾野灵 本报记者 何星辉

据媒体报道，近日，来自重庆的余先生称，他的阿里云盘账号近期出现了明显下载限速的情况。而阿里云盘回应称，目前发现该用户不存在限速的情况，需要进一步排查。

尽管真相未明，但此事再度引发公众对于网盘限速问题的关注。在“无差别速率”自律公约推出近两年后，网盘限速问题是否得到了解决？8月上旬，记者采访了相关专家。

限速暴露发展短板

第三方研究机构艾媒咨询发布的《2022年中国个人网盘市场研究报告》显示，有59.5%的受访者关注网盘的传输速率。

近年来，不断上升的网盘用户量，让网盘服务商在人力、服务器、带宽等运营成本大幅增长，因此，一些网盘服务商开始试水付费会员模式，通过在速率上做文章倒逼用户付费使用。

2019年，百度网盘方面曾公开解释称，为用户提供免费的空间内存需要持续支出高额的成本，如果将下载速度完全开放，会给百度网盘造成更大的带宽成本支出。为了控制产品的运营成本，才对非会员的下载速度进行限制。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林分析，网盘产品限速通常是通过控制上传和下载的速度来实现的，这些限制通常基于技术手段实现，例如对上传和下载流量进行限制、对单个文件的上传和下载速度进行限制等。这也从一个侧面反映出网盘市场盈利模式单一、创新动力不足的发展短板。

无疑，单纯以限速倒逼用户付费，貌似短期获利，却不利于网盘市场的长期发展，因为影响用户体验、不得人心。

自律公约不具刚性约束力

随着人们对数字信息的存储需求日益增加，个人云端存储的网盘成为多数人的刚需。极光大数据发布的《2019年个人网盘行业研究报告》显示：2019年11月，个人网盘行业月度活跃用户超1亿，而高达13.1亿的手机上网用户规模为个人网盘业务发展提供了庞大的潜在用户基础。

网盘限速事关广大互联网用户使用网络服务的获得感，更关乎我国信息通信服务业的健康持续发展。

2021年，工信部发布了《关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》，要求网盘企业在同一网络条件下，向免费用户提供的上传和下载的最低速率应确保满足基本的下载需求。在工信部指导下，中国互联网协会、中国信通院组织国内主要网盘企业制定并签署《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》，包括百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360安全云盘和网易网盘等在内的首批8家网盘企业承诺推出“无差别速率”产品。

但时至今日，网盘限速这样的老话题，为什么再次成了热点？盘和林表示，自律公约推出后，网盘企业落实情况各不相同，大多数企业形式上落实了相关承诺，但由于是自律公约，约束性较弱。“未来，工信部或将加强对网盘企业的监管和督促，确保其遵守自律公约并提高用户体验。”

将自律公约转化为行业标准

2021年，阿里云正式推出了第一款个人云产品。阿里云官方曾宣称，无论用户是否付费，用户的上传下载均“不限速”，其5G下载速度可达50—100MB/秒。

“不限速”成了阿里云盘最大的卖点。用户期待的是，阿里云盘能以技术创新给用户带来更好的用户体验，同时突破网盘市场单一的会员收费模式。

然而，网盘限速的现象并没有因此绝迹。至今，对网盘限速的吐槽，在网络上时有所见。究其原因，盘和林说，关于限速是否符合相关法规和行业规范，需要具体分析。一般来说，如果网盘产品在限制速度时没有事先告知用户或者未经用户同意就进行限制，那么就可能违反了相关法规和行业规范。此外，如果网盘产品在限制速度时存在歧视性做法或者对某些用户进行特别限制，也可能会违反相关规定。“当然，部分用户也可能是因为自身网络性能，比如路由器性能不足导致下载速度受限。”盘和林说。

至于如何终结网盘限速的现象，盘和林认为，从技术上，可以采取措施加强技术研发，提高服务器性能和稳定性，以适应更高的传输速度和更多的用户请求，同时优化网络架构，提高网络传输的效率和稳定性，以保障更高的上传和下载速度。另一方面，也要加强用户引导，提高用户对于网络传输的认知和自我管理能力，以减少对其他网络应用的干扰。网盘企业需要建立完善的用户反馈机制，及时了解用户需求和反馈，不断优化网盘服务，提高用户体验。“当然更主要的是，要加强约束机制，可以由部门牵头将自律公约转化为规则、标准，拿出统一的网盘限速解决方案。”

(责编：罗知之、陈键)

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