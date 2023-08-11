原标题：工行多措并举全力做好防汛救灾金融服务

面对近期台风和强降雨带来的洪涝灾害，中国工商银行坚持人民至上、生命至上，积极落实防汛救灾各项部署，在前期开展防汛救灾工作的基础上，进一步加强金融服务，积极帮助受灾地区群众解难纾困，切实保障人民群众利益。

特事特办 开辟信贷审批投放绿色通道

在受灾地区，工商银行各分行在总行部署指导下，迅速成立防汛救灾工作专班，及时对接当地受灾企业，坚持“急事急办、特事特办”原则，建立快速响应和绿色通道机制，及时满足客户金融需求。对受汛灾影响的客户，合理调整还款计划和计息周期，支持企业复工复产。

某集团下属热力公司建设并运营着河北省涿州市唯一的集中供热管网，承担当地供热保障任务。本次洪涝灾害中，该企业部分热力站被冲毁，供热锅炉房设备被洪水浸泡，供热管网管道亦受到损毁，无法正常工作。为助力尽快恢复当地热力基础设施，工商银行快速响应，为该企业高效审批贷款6000万元，全力保障当地公共服务“不断档”。

同时，为助力各地提高水旱灾害防范应对能力，工商银行未雨绸缪、着眼长远，围绕水利基础设施规划建设领域加强银政合作，专门出台水利行业投融资政策，对水利项目实施差异化信贷政策，在期限、利率、资本金比例、信用结构、还款安排等方面给予优惠，全方位加大对水利项目的政策及资源倾斜。今年以来，工商银行已发放水利行业公司贷款超1000亿元，贷款余额近5000亿元，创历史新高。

同舟共济 为小微企业提供专项支持

针对抗灾能力较弱的小微企业和个体工商户，工商银行开通贷款绿色通道，加强普惠贷款投放，优先保障北京、河北、天津、黑龙江、吉林等受灾严重地区的信贷规模，着力加强对小微企业、种养殖企业、个体工商户、农户等重点客群的信贷支持，积极帮助客户渡过难关。对因受灾而不能按时偿还贷款本息的客户，综合运用续贷等方式，保障贷款支持连续性，缓解小微企业的短期资金压力。

在受灾地区，工商银行主动为承担着抗洪救灾和民生保障等重要任务的小微企业提供金融支持，帮助灾区尽快恢复正常生产生活秩序。例如，工商银行河北分行为涿州受灾商户农户发放普惠贷款4000多万元，支持企业尽快复工复产；工商银行黑龙江分行第一时间组织对五常地区的300余户农户受灾情况进行摸排，强化普惠和涉农信贷供给，通过经营快贷、种植e贷等数字化线上产品，最大程度保障农户正常农业生产资金周转。

精心安排 做好民生金融服务保障

对受灾情影响的个人客户，工商银行分类做好精细化金融服务。其中，对无法及时还款的个人贷款客户和信用卡贷款逾期客户，可合理延后还款期限。对因挂失、过期、卡片损坏等导致无法用卡的信用卡客户，提供异地网点紧急取现服务。对受灾地区大学新生，积极通过线上办卡等服务提前为其邮寄银行卡，为其入学开户、资金划转等提供便利。

在落实费用减免方面，工商银行主动对接受灾地区政府部门、监管机构及慈善组织，及时更新受捐机构信息，对向慈善机构账户或灾区专用账户划转捐款，一律免收手续费，截至8月9日已累计受理捐款3万余笔，受理金额超2100万元。对受灾地区代发单位和信用卡持卡人，提供代理手续费、信用卡取现及转账付款手续费等多项减免。

在民生金融保障方面，工商银行全力配合社保主管部门，积极做好特殊时期公积金、养老金、失业金、就业补助、医保报销等社保发放配套金融服务，确保支付不延迟、待遇不减少、服务不断档。例如，工商银行北京分行积极支持社保公积金“保发放”工作，为受到涉雨涉汛灾情影响较大、导致急需大额资金支出的缴存职工，提供住房公积金余额提取服务，帮助群众应对暂时生活困难。

在支持恢复重建方面，工商银行加大对交通、市政等领域的投融资支持力度，支持灾后重建。全力保障现金运营和赈灾资金紧急拨付，加强对受灾地区银行的流动性支持。工银安盛人寿推出全国多地暴雨洪涝灾害应急服务，启动理赔绿色通道，高效开展相关保险理赔服务。

此外，工商银行广大干部员工积极投身防汛救灾工作。例如，台风“杜苏芮”过境后，工商银行厦门分行及时为街道、社区送上防汛和生活物资，帮助周边群众渡过难关。工商银行河北涿州支行党员干部积极响应当地政府部署，分组开展夜间巡堤工作，确保第一时间作出应急处理。工商银行天津武清支行及时协助北双庙村800余位村民全部撤离至安全区域。工商银行北京房山支行员工高鑫等第一时间加入当地抢险救灾队伍，冒雨渡水，交替往返护送小孩、老人。工商银行还积极开展向灾区捐款捐物，其中，北京分行已向房山、门头沟两区捐赠救灾物资近1万件次，合计40余万元。

多措并举 确保金融服务不断档

根据各地洪涝灾害影响程度，工商银行立足实际、分类施策，合理安排营业网点及营业时间，适当增配便携式智能柜员机，有效保障灾区金融服务连续性。发挥“工行驿站”服务阵地作用，主动为受灾群众及抢险救灾人员提供休息、饮水、充电等惠民服务，以及雨伞、毛巾、药品等应急物品，帮助群众渡过难关。依托农村普惠金融服务点，做好对受灾农村地区的服务支持，方便农村地区群众办理金融业务。

同时，工商银行加强“云网点”“远程办”等各类非接触服务，保障手机银行、工银e生活、网上银行、远程银行、开放银行、微信公众号、“兴农通”APP等线上服务7x24小时不间断。做好95588呼入服务，缩短线上人工服务转接等待时间，及时解决群众急难愁盼问题。（记者 张冰洁）

(责编：曹淼、李源)

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