原标题：“玲龙一号”全球首堆核心模块成功吊装

【科技前沿】

本报北京8月10日电 记者张晓华从中核集团了解到，8月10日，海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程“玲龙一号”反应堆核心模块成功吊装，压力容器、蒸汽发生器等关键设备一步到位，“玲龙一号”全球首堆安装工作步入高峰期。作为核反应堆模块化制造和安装的“首秀”，这是“玲龙一号”核岛设备安装关键路径上的一个里程碑节点，代表着全球核能小型化迈出了重要一步。

“玲龙一号”反应堆核心模块被称作“玲龙之心”，是“玲龙一号”的核心部件，集成了压力容器、蒸汽发生器、主泵接管，并取消了主管道。其中，蒸汽发生器内置于反应堆压力容器中，是制造难度最高、最具代表性的“工厂化预制、模块化制造”核电主设备，其创新性设计既提高了安全性和可靠性，又极大地缩短了工期，提高了经济性，是100%的“中国制造”。

“玲龙一号”是继“华龙一号”后我国核电自主创新的重大成果，也是全球首个通过国际原子能机构通用安全审查的小型模块化压水反应堆，具有发电、热电联供、水电联供、城市区域供热、海水淡化、工业工艺供热、自备电厂等多种用途。

据悉，海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程于2021年开工建设，是全球首个陆上商用模块化小型压水堆。建成投运后，预计每年发电量可达10亿度，满足52.6万户家庭用电需求，每年可减少二氧化碳排放量约88万吨。

(责编：罗知之、陈键)

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