原标题：1至7月全国铁路完成固定资产投资3713亿元

本报北京8月10日电 记者姚亚奇从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至7月，全国铁路完成固定资产投资3713亿元、同比增长7%。特别是7月份，青藏铁路西宁至格尔木段、兰新高铁兰州至西宁段等提质改造项目投产运营，为暑期游提供了新线路新选择。

国铁集团相关部门负责人介绍，今年以来，国铁集团全力推动“十四五”规划纲要确定的铁路重大工程项目，紧盯计划开通项目、重点在建项目、新开工项目，积极推进征地拆迁、市政配套建设和外部环境整治等工作，保持铁路建设稳步有序推进。

该负责人介绍，7月份，一批提质改造项目投产运营，青藏铁路西宁至格尔木段提质工程完工，首开时速160公里高原复兴号动车组，坐着火车去格尔木、德令哈更加便捷；兰新高铁兰州至西宁段提质工程完成，常态化按时速250公里高标运营，兰州至西宁最快59分钟可达；既有兰新铁路通道客货运输能力再次提升，助推新疆和内地加强联系。

今年以来，在建项目扎实有效推进，重点项目建设捷报频传，重庆至黔江铁路刘家山隧道、滇藏铁路丽江至香格里拉段哈巴雪山隧道贯通，成都至宜宾高铁全线铺轨完成，广汕高铁、川青铁路青白江至镇江关段启动联调联试，沪宁沿江高铁联调联试试验时速达385公里。

该负责人表示，下一步，国铁集团将紧密对接国家战略和民生需求，加大年内计划开通项目、重点在建项目和运输急需项目推进力度，为率先实现铁路现代化、勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”提供坚强有力保障。

(责编：罗知之、陈键)

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