韩 昱

原标题：“8·11”汇改八周年：人民币汇率市场化形成机制不断完善

本报记者 韩 昱

距离2015年的“8·11”汇改已有整整八年时间。

八年来，中国人民银行持续推进汇率市场化改革，完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定的同时，弹性不断增强，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。

“‘8·11’汇改成效显著。”中国银行研究院高级研究员王有鑫在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，面对复杂多变的国际形势，人民币发挥了吸收外部冲击和调节国际收支的作用，为实现外部均衡创造了条件。同时，人民币汇率市场化形成机制不断完善、弹性增强，使得国际投资者和市场主体对持有人民币资产的信心增强，人民币的国际避险货币、投融资货币和储备货币功能不断强化，人民币国际化进程有序推进。

人民币汇率弹性渐强

“‘8·11’汇改后，人民币单边升贬值预期被打破，汇率弹性显著增强，汇率双向波动成为常态”。曲阜师范大学经济学院教授、博士生导师邹宗森对记者分析称，“汇改”以人民币对美元汇率中间价形成机制为突破口，逐渐形成了规则清晰、透明公开、市场主导的中间价形成机制。外汇市场的主体行为也更加理性、成熟，预期分化明显，“羊群效应”减弱。

东方金诚研究发展部高级分析师冯琳在接受《证券日报》记者采访时也表示，“8·11”汇改的主要成果之一即是人民币汇率弹性增强，使人民币汇率更能反映经济基本面的变化，从而有效发挥弹性汇率对宏观经济、国际收支的自动稳定器作用。

人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。中国人民银行发布的《2023年第一季度中国货币政策执行报告》显示，今年3月末人民币对美元汇率中间价为6.8717元，较上年末升值1.4%。今年第一季度，人民币对美元汇率年化波动率为6.4%。如果拉长时间看，2005年人民币汇率形成机制改革以来至今年3月末，人民币名义和实际有效汇率分别升值45.6%和44.6%。

此外，冯琳补充道，“8·11”汇改的另一个成果是在汇率弹性增大的同时，监管层通过完善人民币中间价形成机制，持续丰富政策工具箱，有效防范人民币汇率大起大落风险。

“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定既是政策目标，也是大家喜闻乐见的。”中国人民银行副行长刘国强在7月14日国新办举行的新闻发布会上表示，近年来，在应对多轮外部冲击的过程中，人民银行积累了丰富的应对经验，也具有充足的政策工具储备。下一步，人民银行将以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，以预期管理为核心，综合施策、稳定预期，必要的时候对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率大起大落。

人民币国际化有序推进

在邹宗森看来，“8·11”汇改助力人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子。原因在于，其使得人民币汇率弹性显著增强，汇率水平更能准确反映市场供求关系，有助于提高外汇市场的价格发现功能并增强人民币的国际吸引力。同时，这也彰显了我国有序推进人民币国际化、推进汇率市场化改革的决心。

冯琳认为，“8·11”汇改以来人民币汇率弹性逐步增强，围绕人民币的各类外汇衍生品在逐步丰富。这使得境外机构投资者获得了有效管理人民币汇率风险的工具，进而增加了持有人民币资产的信心，对人民币国际化起到了一定推动作用。

从近几年进度看，《2022年人民币国际化报告》显示，2021年以来，人民币国际化各项指标总体向好，人民币支付货币功能稳步提升，投融资货币功能进一步深化，储备货币功能不断上升，计价货币功能逐步增强。同时，今年以来，人民币国际化更是接连传来新消息，比如，巴西、阿根廷等在内的主要新兴市场国家宣布在与中国的跨境交易中采取本币或人民币结算；人民币在国际支付份额稳步提升，在中国跨境结算中的占比首次超过美元；我国完成首单以人民币结算的进口液化天然气等。

“人民币国际化进程正在明显提速。”仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溟对记者表示，更多中长期资金、机构投资者和海外投资者进入中国市场投资各项人民币资产，有利于中国实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放和有序推进人民币国际化，也有利于增强中国市场的资源配置效率、价格发现功能、价值投资理念和整体抗风险能力，更好地推动科技、资本和产业高水平循环、高质量发展。

“汇率市场化改革的深化和人民币国际化能够相互影响。”邹宗森认为，一方面，汇率市场化改革可以提高人民币价格发现功能，使人民币汇率水平更好地反映市场供求关系。另一方面，人民币国际化可以扩大人民币在全球的使用范围，增加人民币在国际市场的需求，使得外汇市场的供需结构更加多元化和平衡，从而推动汇率市场化改革的深化。两者之间能够形成良性循环，共同推动中国经济的高水平开放和高质量发展。

展望未来，冯琳表示，除了进一步扩大人民币汇率弹性空间，持续丰富政策工具箱，继续在效率和安全之间把握好平衡外，最重要的是要进一步完善外汇衍生品市场，特别是要进一步丰富人民币对非美货币的汇率风险对冲工具。

(责编：罗知之、陈键)

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