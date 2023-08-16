原标题：“乡约美好·共谱新章”｜金融界 “乡村振兴万里行”走进淄博活动圆满落幕

8月11日，由物美集团、金融界联合主办的“乡村振兴万里行”系列活动首站走进淄博。

奋力开创，全面推进乡村振兴新局面

开幕式环节，淄博市委常委、副市长李新胜对活动的举办表示热烈祝贺。他说，近年来，淄博市以建设国家农村改革试验区为抓手，推动乡村振兴和农业农村现代化迈出新步伐。临淄区立足自身优势，围绕蔬菜产业振兴、人居环境整治、集体经济增收三个重点，推进乡村全面振兴，创出了经验，走在了前列。

“物美集团是我国最大、发展最早的现代流通企业代表，是全渠道数字化流通企业的先行者、实践者，拥有独特的数字供应链优势，与淄博建设数字农业农村中心城市的目标和路径非常契合。此次活动必将对促进淄博农产品的销售，提升竞争力和影响力发挥重要的作用。” 李新胜表示，淄博将以此次活动为契机，全力优化服务、强化保障，深化产供销衔接，推动合作取得更多实质性成果。

物美集团CEO、金融界董事长张斌在致辞中表示，产业振兴是乡村全面振兴的基础和关键。当前物美集团已与淄博市建立长期紧密的合作关系。下一步，物美集团还将立足自身渠道优势和全国领先的数字化供应链体系，进一步扩大与淄博优质企业的合作，推动企业提升标准化、品质化、规模化水平，建立起长效合作共赢机制，助力农业增产、农民增收。

多维思考，探索乡村振兴新路径

第一届国务院国有重点大型企业监事会主席谢钟毓对活动主题、时机选择、农超对接等多方面成果高度肯定。他表示，促进乡村振兴，发展壮大乡村产业，要在农产品品牌建设上下功夫，要切实做好“土特产”文章，以名优特色产业带动乡村振兴。

因多年来从事品牌影响力活动和直播电商工作，谢钟毓深切谈及，直播助农作为乡村振兴和网络扶贫深度融合发展的新兴产物，正在引领农村电商模式不断创新、品牌创建和发展，切实做好直播电商工作，对乡村振兴具有至关重要的作用。写好特色产业大文章，必须打好“宣传牌”，尤其要做好特色农产品直播工作，擦亮特色产业“金名片”。

中国石油化工集团原董事长傅成玉从发展新能源角度谈及乡村振兴，他表示，中国式现代化离不开乡村振兴。而乡村振兴不是一个村庄的振兴，不是一个城镇的振兴，它一定是农业能源产业的振兴。在发展乡村振兴的时候，既要一二三产业一体化、也要城乡发展一体化。

产业兴则乡村兴，原国家质检总局总工程师刘兆彬在论坛中也强调了现代化产业的重要性。他表示，产业振兴是乡村振兴的主要发动机。同时，他还表示，产业振兴的第一步就是要做好产业的战略抉择，产业选择、产业定位、产业战略既需要区域经济、产业经济、发展经济学等理论指引，更重要的是从实际出发，实践第一。既用16字概括为”因地制宜、比较优势、顾客需求、持续发展”。

精准施策，切实改进金融服务力度

在全面推进乡村振兴的过程中，金融机构应发挥应有的作用。原中国银监会纪委副书记廖有明表示强农固农基础设施建设、培养开拓大农业产业均催生了新的融资需求。如何满足用户的金融需求？这就需要金融机构从发展农村数字普惠金融、推进农村信用体系建设、加强金融教育和金融消费权益保护等方面切实改进金融服务。

中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭也表示，在进入到一个新的发展阶段，全面推进乡村振兴是重中之重，各项工作都要围绕乡村振兴来做好工作。而在这过程中面临着很多难题和一系列的挑战，供给和需求没有很好的得到匹配，缺资金是农企农民普遍存在的现象。

要加大乡村振兴金融服务力度，推行市场化改革，以盘活存量和增量，充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用，稳定增加和扩大乡村振兴的资金的投入。中国农业银行淄博分行党委副行长张勇介绍到，作为服务乡村振兴的主力军，农业银行淄博分行以真金白银支持淄博重大项目建设，三年来，完成项目审批27个，金额118.72亿元，贷款投放51.94亿元，未来，将继续为打造乡村振兴“齐鲁样本”淄博特色板块贡献力量。

齐商银行副行长姜忠洲在会上表示，作为地方法人机构，齐商银行按照一业一策思路，围绕淄博市四区5群重点支持粮食、蔬菜、畜牧、林果、农文旅为主的五大特色产业，先后推出粮食贷、蔬菜贷、畜牧贷、林果贷、农文旅贷，后续根据市政府推出的一镇一业发展规划，将配套推出一业一品，简化申请材料，优化信贷流程。

激发活力，产融结合助推乡村振兴

聚力乡村产业振兴，推动一二三产融合发展。本次活动邀请了来自相关行业多位企业家及学者从高质量推进乡村振兴、乡村振兴发展调查研究和产融结合助推乡村振兴角度，发表了主旨演讲。

作为企业和政府的桥梁纽带，北京山东企业商会会长杨新刚表示，将会尽心尽力当好京淄两地“双招双引”的联络员，架起淄博链接北京，乃至全国各地的桥梁，推动企业与乡村产业融合发展，助力乡村人才培养，支持乡村文化传承，为实现乡村振兴战略目标贡献力量。

乳业是涵盖农牧业、制造业、服务业的代表性民生产业，与推进农牧业高质量发展、乡村振兴和奶业振兴密切相关。作为乳业龙头企业，伊利集团副总裁郭云龙在活动中表示，伊利股份将充分发挥引领带动作用，持续强化与产业链的紧密联结，带动产业链合作伙伴共同成长。从资金支持、技术服务、产业带动等方面全方位为乡村振兴提供支持。

先正达集团中国乡村振兴平台事业部副总经理、MAP与数字农业战略发展部总监张国良表示要让现代农业惠及更多农民和消费者，目前，先正达集团在中国打造了以农户为中心的最大农业科技服务平台，将数字农业真正应用在田间地头，助力中国农业转型。

山东众得利现代农业董事长吕美香介绍，食品的安全需求是非常大的，未来80%的精力将用在种植基地和新兴农业的发展上。当前，该公司先后与北京物美等大型连锁超市及知名电商平台建立合作关系，供配全国各类销售网点达到500多个，年农产品供应量20万余吨，年销售收入近12亿元。

合力赋能，挖掘“乡村振兴之星”

金融界发起组织“乡村振兴万里行”系列主题活动，旨在聚合多方资源，深入调查研究，挖掘“乡村振兴之星”、传播“乡村振兴典型经验”。活动中，备受关注的“2023金融界乡村振兴优秀案例”评选结果正式揭晓。

本次评选自7月征集以来，共收到全国案例86个，分别涉及”服务、普惠、创新、慈善、产业帮扶等多个方面。项目组经过案例筛选、公开投票、专家评审等多个环节，35个案例脱颖而出。其中中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、平安银行、中信银行、齐商银行、中银富登村镇银行等30余家机构现场参与并颁发证书。

为加强多方资源整合，助推乡村振兴。金融界还发起乡村振兴发展联盟，20家成员单位积极加入，并于会上举行了乡村振兴发展联盟授牌仪式，以实际行动推动美丽乡村建设进程。

交流调研，为乡村振兴贡献智慧力量

在乡村振兴企业调研部分，金融界乡村振兴调研团与南开大学师生实践队一行人还共同走访了山东众得利现代农业基地、朱台镇陈营村、山东巧媳妇食品集团、齐福园餐饮有限公司等地，通过实地参观调研的方式直面乡村振兴农业现代化发展，体验乡村振兴农业现代化特色与成果。在众得利现代农业走访期间，还一同举行了企业高质量发展恳谈会，南开大学经济学院经济学系副主任李宝伟结合自身调研经历，在会上分享了在社会实践与调研过程中师生的成长与收获。他表示，南开大学经济学院将继续长期坚持组织高校青年学生深入调研乡村振兴工作，争取持续为中国的发展输送南开人才、贡献南开力量。

会后，南开大学师生实践队与众得利现代农业共同举行了“学生社会实践基地”挂牌仪式。未来，众得利现代农业将为学院师生持续提供暑期社会实践支持。

(责编：董童、李源)

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