日前，“华为开发者大会（HDC.Together）2023”在深圳落下帷幕。此次论坛以“创新照见未来，共建鸿蒙世界”为主题，聚焦鸿蒙生态的技术应用与未来发展，邀请众多行业大咖、开发者及合作伙伴，共同探讨鸿蒙生态的新成果、新体验。达内教育应邀出席此次大会，与华为开发者联盟签署“鸿蒙生态人才共建”协议。

达内教育IT学院院长周华飞认为，鸿蒙生态的繁荣离不开人才培养，达内教育正在与华为一起探索更深入的合作模式，开源更多IT优质课程，为培养符合新时代产业需求的鸿蒙人才服务，为个人职业路径发展赋能。

据悉，达内教育始终关注技术发展趋势，来为广大年轻群体提供迫切需要的职业课程。其中，华为鸿蒙HCIP认证就是达内教育华为认证体系中的课程之一。截至目前，达内已经获得六项华为认证课程授权。在面向社区开发者赋能方面，达内教育自2022年1月起，在华为开发者社区、开发者学堂等多个维度与华为开发者联盟开展合作，一系列课程资源也发布在联盟相关平台，面向开发者开放，比如OpenHarmony设备开发基础、IOT设备开发实战等，并保持长期更新。此外，达内教育还与多位华为专家举办各类高技能人才线上、线下讲座，为在读学员提供前沿技术讲解与分析，从课程的专业性、系统性、实用性等方面做到了精益求精，帮助学员理解行业，让职业路径发展更科学。

周华飞表示：“数字经济蓬勃发展，接触、了解、学习数字化技能成为更多年轻人职业胜任力提升的重要途径。达内教育专业IT职业教育20余年，具有丰富的数字化技能培训经验，在教研水平、教学模式、师资力量、就业服务等多个方面领先行业，是备受广大年轻人信赖的职业教育机构，我们陪伴大家从校园走入职场，成为Java、云计算、大数据、人工智能、网络安全等技术领域的刚需人才。”

“未来，达内教育将继续充分发挥IT职业路径引导者的价值，不断夯实数字化技能培养底座，在课程创新、产业合作等领域持续努力，为年轻人提供前沿的课程体验，同时将顶尖技术和资源开放给所有开发者，携手华为，共建和谐的鸿蒙生态。”周华飞说。

(责编：曹淼、高雷)

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