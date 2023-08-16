人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海关总署推出23条综合保税区改革举措

2023年08月16日18:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月16日电（记者邹多为）记者16日在海关总署例行记者通报会上获悉，为进一步促进综合保税区高质量发展，海关总署日前围绕政策供给、功能拓展、手续简化、流程优化、制度健全5个方面推出23条改革举措。

　　具体来看，上述改革举措主要包括调整优化检验检疫作业模式、简化生产用设备解除监管手续、实施卡口分类分级管理、优化境外退运货物监管、支持保税维修提质升级以及调整重点商品管理措施等。

　　在优化流程监管方面，相关改革举措有优化进出综保区货物核放逻辑，支持多类型货物集拼入出区；优化“一票多车”货物进出区流程，允许特定类型货物整报分送、单车进出区；优化境外退运货物监管，降低现场调查和书面调查比例等。

　　在功能业态拓展方面，相关改革举措包括推动保税维修目录动态调整，将更多高技术含量、高附加值、符合环保要求的低风险产品纳入保税维修产品目录；支持综保区开展航空飞行模拟器、大型医疗设备的保税培训业务，满足国内市场需求，做大保税培训规模；以及允许免税店货物经综保区从境外进口，便利企业灵活调整经营策略，拓宽销售渠道，促进免税保税衔接发展等。

　　据不完全统计，海关特殊监管区域从业人员已超过240万人，每平方公里从业人员数近9000人。海关总署还在此次改革中提出支持在综保区内统一规划，按需设立食堂、充电桩、停车场等必要的生产性配套服务设施，为区内从业人员提供工作便利。

　　海关总署自贸区和特殊区域发展司司长陈振冲在会上表示，下一步，海关总署将按照成熟一项推进一项的原则，组织开展公告拟定、系统调整、宣讲解读等配套实施工作，推动各项改革举措又好又快落地见效。

　　以综合保税区为主体的海关特殊监管区域作为对外开放的重要平台，在扩大对外贸易、吸引外商投资和促进产业转型升级等方面发挥着重要作用。截至目前，全国共有各类特殊区域171个，其中综保区161个，分布在全国31个省（区、市）。

(责编：胡永秋、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首个薄煤层气大规模开发项目全面投产
　　人民网北京8月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，我国首个薄煤层气大规模开发项目——潘河区块薄煤层气开发项目全面建成投产，我国薄煤层气大规模开发取得新进展，为薄煤层气的高效开发利用提供了理论基础。 据介绍，潘河区块薄煤层气开发项目位于山西沁水盆地南部，累计建井212口，单井最高日产达11000立方米，平均日产量超2500立方米。…
探秘“铁路消防队”：看看火车是如何救援的
　　丰台机务段丰台救援车间正在进行列车脱轨起复救援演练。孙立君摄 在铁路上，有这么一个部门，它拥有着一辆特殊的列车和一个神秘的团队，平时负责铁路线路的列车救援任务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部