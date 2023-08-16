8月16日，2023未来科学大奖在京揭晓。西湖大学植物免疫学讲席教授柴继杰、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员周俭民获“生命科学奖”，中国科学院院士赵忠贤、陈仙辉获“物质科学奖”，人工智能科学家何恺明、孙剑（已故）、任少卿、张祥雨获“数学与计算机科学奖”。

2023未来科学大奖获奖人揭晓。未来科学大奖组委会供图

柴继杰、周俭民因发现抗病小体并阐明其结构和在抗植物病虫害中的功能而获奖；赵忠贤、陈仙辉因对高温超导材料的突破性发现和对转变温度的系统性提升作出了开创性贡献而获奖；何恺明、孙剑、任少卿、张祥雨因提出深度残差学习，为人工智能作出了基础性贡献而获奖。

未来科学大奖设立于2016年，由科学家和企业家群体共同发起，关注原创性的基础科学研究，至今共评选出35位获奖者。（记者温竞华）

(责编：胡永秋、袁勃)

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