本报记者 孔德晨

日前，全球最大新造集装箱船“MSC MARIELLA”（鑫福106）轮成功试航。该船融合了中国造船企业在集装箱船领域最新研发成果及智能化手段，具有安全、节能、环保、智能化程度高等优势。图为鑫福106轮正在离泊。

袁新宇摄（人民视觉）

8月10日，中国船舶黄埔文冲获得4艘38000吨多用途重吊船订单；

8月8日，武昌造船签订2艘25900载重吨不锈钢化学品船建造合同；

8月4日，外高桥造船2艘7000TEU集装箱船同日签字交付……

一边紧锣密鼓地交付用户，一边马不停蹄地接下新单，今年中国船舶业捷报频传。中国造船业国际市场份额不仅连续13年位居全球第一，更在LNG船、超大集装箱船等高技术船舶领域不断取得突破，稳稳驶向国际一流。

“三大指标”全面增长

看船舶工业运行情况，造船三大指标是全球通行的参考值。

今年上半年，中国造船三大指标全面增长。先看造船完工量，截至6月底完成2113万载重吨，同比增长14.2%，占世界总量的49.6%。再看新接订单量，实现3767万载重吨，同比增长67.7%，占世界总量的72.6%。最后看手持订单量，12377万载重吨，同比增长20.5%，比2022年底增长17.2%，占世界总量的53.2%。三大指标的国际市场份额均为全球第一。

三项第一意味着什么？“完工量体现了中国造船的能力，手持订单量体现了生产的安全边界，新接订单量反映了我们的市场能力。”中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆解释说。

中国造船企业的实力和国际影响力显著增强。数据显示，上半年全国造船完工量前10家企业集中度为67.9%，新接订单量前10家企业集中度为61.3%，手持订单量前10家企业集中度为62.0%。中国分别有5家、7家、5家造船企业位居世界造船完工、新接订单和手持订单前10强。中国船舶集团有限公司造船三大指标位居全球各造船企业集团之首。

更多中国制造的船舶驶向全球。据海关统计，1—6月，中国船舶出口金额112.1亿美元，同比增长7.7%。出口船舶产品中，散货船、油船、集装箱船和气体运输船占主导地位，出口额合计占比61.3%。其中，散货船占比26.5%、集装箱船占比22%、油船占比6.8%、气体运输船占比6%。

“上半年，骨干船企抓住市场有利时机，强化生产管理和成本控制，运行质量和经济效益明显改善。”李彦庆介绍，1—6月，重点监测船舶企业主营业务利润率为4.1%，达到近10年来的最佳水平。同时，船舶市场环境要素总体呈现有利变化。全球新造船市场需求旺盛，克拉克松新船价格综合指数保持增长，6月底达到170.9点，较年初增长5.6%。6月末船用6mm和20mm规格钢板分别为4850元/吨和4457元/吨，较去年同期降价约1300元/吨。

高技术、高附加值船舶大幅增加

从常规船型向高技术、高附加值船型迈进，“高端化”已成为中国造船工业的鲜明标识。优势船型订单巩固，细分船型市场占比提升——

近日，一艘7000标准车位LNG（液化天然气）/燃油双燃料PCTC（汽车运输船）1号船在中国船舶广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）宣布开工。这艘船由中信集团旗下中信金租出资建造，全船共设12层汽车甲板，其中8层为固定式甲板，4层为可升降式甲板，可用于装运轿车、厢式货车、重型卡车等车型，全船12层汽车甲板均可装载燃油车和锂电池车，第11、12层甲板还可运输以氢气和天然气为燃料的新能源车。

这是广船国际目前在手的25个汽车运输船订单之一。广船国际副总信息师王懂意介绍，这25个订单使广船国际一跃成为全球手持汽车运输船建造订单最多的造船企业。

上半年，中国船企紧抓新船市场轮动的机遇，巩固主流船型优势地位，在细分船型市场取得新突破。抓住油船市场恢复上行的有利时机，新承接苏伊士型、阿芙拉型和MR型等各类油船订单1144.8万载重吨，占同型船全球总量的74.6%；散货船和集装箱船新接订单量分别占全球总量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽车运输船订单，占全球总量的97.7%。新承接新船市场全部4艘93000立方米超大型液氨运输船（VLAC）订单。新承接大型液化天然气（LNG）船14艘，占全球总量的35%，市场份额进一步提升。

转型升级成效明显，“双高”船型占比显著增加——

7月24日，由中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司建造的中国首艘大型邮轮“爱达·魔都号”缓缓停靠上海外高桥码头，圆满完成首次出海试航任务。预计年底交付的大型邮轮，标志着中国即将摘下造船工业的第三颗“皇冠上的明珠”，成为唯一集齐航母、LNG船、大型邮轮这三颗“明珠”的国家，中国船舶工业即将填补大型邮轮设计建造领域的空白。

“大型邮轮不同于一般运输船舶，邮轮本身的建造要求、配套产业链，绝大部分都跟以往运输船舶产业链不同，所以建造大型邮轮也是拉动新产业链建设非常重要的过程。”李彦庆说。

不只是大型邮轮，今年上半年，中国建造交付的高技术、高附加值船舶大幅增加。根据中国船舶工业协会数据，上半年批量交付集装箱船共88艘，275.1万修正总吨，占国内造船完工量的37%，超过散货船位居第一。成功交付11艘全球最大24000TEU集装箱船，占全球市场份额的84.6%。气体运输船建造取得新突破，交付国内首艘4万立方米中型全冷式液化气船、全球最大浅水航道8万立方米LNG运输船、22000立方米超大型乙烯运输船（VLEC）和新一代17.4万立方米LNG船等。全球首艘M350型浮式生产储卸油船（FPSO）、首艘具有自航能力的“通用型”FPSO、首艘智能FPSO“海洋石油123”等海洋工程装备顺利交付。

造绿色船、智慧船

有了先进技术的同时，船舶工业绿色升级不断发力。

在武汉理工大学国内唯一浅吃水实验室，绿色智能江海直达船舶与邮轮游艇研究中心主任裴志勇团队正加紧研制一条3000吨级、全航程使用氢燃料动力的新能源多用途船舶，这也是全球最大的氢燃料动力运输船舶。

裴志勇介绍，一条新能源船每天可减少3吨碳排放，整个长江航道约有12万条船，每天将减碳36万吨。这将在促进湖北绿色高质量发展的同时，对全国起到示范引领作用。

不仅是内河航运体系，蓝海上，中国船企也在向着绿色化船舶制造转型。

8月8日，位于旅顺经济技术开发区的大连中远海运川崎船舶有限公司成功交付今年以来的第二艘24188TEU超大型集装箱船（DE125船），并将其命名为“东方费利克斯托”轮。作为世界最大级别集装箱船和大连市重大科技成果转化项目，“东方费利克斯托”轮采用最新的环保设计，融合了当前最新的技术成果及智能化手段，具备绿色节能、装载量大、智能化程度高等特点，将显著优化运营效率和减少碳排放，顺应航运业绿色、低碳、智能发展趋势。

近日，由中国船舶大连船舶重工集团有限公司制造的新巴拿马型最大型16000箱集装箱船也成功交付。这艘船不仅身型庞大，可运载16520个标准集装箱，还是一艘从设计到营运到拆船等各阶段均满足节能环保的全生命周期绿色船舶。“我们现在手头上有不少高端和绿色船型的订单，已经排到了2027年。”该公司有关负责人说。

一系列高端新船型结构性的变化，带来了机械、冶金、电子等相关产业链的能力提升，数字化制造、智能化装备广泛应用也改变着中国造船业的面貌。

在中国船舶江南造船厂的数字造船实验室，戴上AR眼镜就能进行分段完整性检验。由于传统2D图纸比较复杂，在船舶建造中可能会出现管线干扰，需要返工修改，以往在船舶建造周期中占比通常超过10%。采用了3D建模设计后，船东与施工人员可以更直观理解图纸，完成设计和建造。

中国船舶工业行业协会预测，今年中国造船完工量将突破4200万载重吨，新船订单量超过5000万载重吨，手持船舶订单保持约1.2亿载重吨。李彦庆建议，未来船舶企业需持续提升绿色设计、绿色制造能力，进一步加大“智改数转”力度，研究提出行业脱碳、数字化和智能化发展提出解决方案，加强前瞻性低碳、零碳船型的设计，进一步加大零/净零排放燃料、动力技术及装备研发力度。

领跑全球、多个“世界第一”、实现多次“中国突破”……中国船舶将在更广阔的海面上继续破浪前行。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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