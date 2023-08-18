人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《报告》显示：人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定

2023年08月18日14:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月18日电 （记者杜燕飞）人民银行发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）显示，今年以来，人民币汇率双向浮动，人民币对美元汇率5月贬破7元，7月份又升值1.3%，结售汇行为理性有序，市场预期基本稳定。总的看，当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。

《报告》指出，今年前4个月，人民币对美元汇率总体保持稳定，中间价累计升值0.6%。进入5月，内外因素交织加大人民币汇率贬值压力。一是美联储加息预期反复，年初本已减弱的美联储加息预期再度抬头，对美元走高形成支撑。二是美国债务上限、地缘政治风险等推升市场避险情绪，助推美元上涨。三是国内季节性购汇需求扩大外汇供求缺口。6月至8月是港股分红季，上市公司大部分分红资金需购汇解决。疫情后跨境旅游、海外留学购汇需求也明显增加。5月17日离岸、在岸人民币汇率先后贬破7元。

《报告》表示，人民银行、外汇局高度重视外汇形势变化，通过加强预期管理、调节外汇市场供求、上调全口径跨境融资宏观审慎调节参数等方式，积极稳妥应对人民币汇率贬值压力。总的看，当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。6月银行结售汇顺差82亿美元，大幅高于前几个月月均规模；上半年衡量结汇意愿的结汇率为67.5%，较2022年同期上升0.5个百分点，市场交易行为理性。7月人民币对美元汇率有所走升，7月31日收盘价报7.1465元，较6月末升值1.6%。8月以来美元指数走强，人民币对美元汇率又有贬值。但衡量人民币对一篮子货币汇率的中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数仍有上涨，8月11日报97.47，较近期低点上涨近2%。

《报告》认为，人民币汇率反映人民币与其他货币的比价关系，受内外部多种因素影响，短期不确定性大，也测不准，但长期根本上取决于经济基本面。当前，无论从外部因素看，还是内部因素看，人民币汇率都不会单边走贬，而是会保持双向波动。从外部看，美联储加息接近尾声，美元大幅走升的动能有限。从内部看，我国经济长期向好的基本面没有变，随着经济循环畅通，我国经济运行持续整体好转将支撑人民币汇率。我国经常项目顺差占GDP比重保持在2%左右的适度水平，跨境资本流动自主平衡。外汇储备余额稳定在3万亿美元上方，7月末环比还有所增加，稳居世界第一。

“过去几年，人民币对美元汇率三次破7，又三次回到了7以内。在应对多轮外部冲击的过程中，人民银行、外汇局积累了丰富的经验，也具有充足的政策工具储备，有信心、有条件、有能力维护外汇市场平稳运行。”《报告》指出，下一阶段，人民银行、外汇局将以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，发挥以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度优势，综合施策、稳定预期，用好各项调控储备工具，调节外汇市场供求，对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率超调风险。

“无论是从跨境资金流动、结售汇数据还是国际收支平衡状况看，还是从外汇市场成熟度和我们的政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。过去我们应对了多轮外部冲击，积累了经验，完善了调控工具和措施。我们将坚持综合施策，以稳定预期为核心，根据实际情况采取不同措施，给市场提供一个稳定的环境和预期，方便涉外经济主体开展经营活动和投资活动。”外汇局副局长、新闻发言人王春英此前在国新办举行的发布会上表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》显示：人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定
　　人民网北京8月18日电 （记者杜燕飞）人民银行发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）显示，今年以来，人民币汇率双向浮动，人民币对美元汇率5月贬破7元，7月份又升值1.3%，结售汇行为理性有序，市场预期基本稳定。总的看，当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。…
人民银行分支机构18日集体挂牌
　　人民网北京8月18日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，按照《党和国家机构改革方案》关于“统筹推进中国人民银行分支机构改革”的部署，人民银行31个省（自治区、直辖市）分行，深圳、大连、宁波、青岛、厦门5个计划单列市分行和317个地（市）分行于2023年8月18日挂牌。人民银行各分行加挂国家外汇管理局分局牌子，各省、自治区分行加挂分行营业管理部牌子。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部