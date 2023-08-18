人民网北京8月18日电 （记者杜燕飞）人民银行发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）显示，今年以来，人民币汇率双向浮动，人民币对美元汇率5月贬破7元，7月份又升值1.3%，结售汇行为理性有序，市场预期基本稳定。总的看，当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。

《报告》指出，今年前4个月，人民币对美元汇率总体保持稳定，中间价累计升值0.6%。进入5月，内外因素交织加大人民币汇率贬值压力。一是美联储加息预期反复，年初本已减弱的美联储加息预期再度抬头，对美元走高形成支撑。二是美国债务上限、地缘政治风险等推升市场避险情绪，助推美元上涨。三是国内季节性购汇需求扩大外汇供求缺口。6月至8月是港股分红季，上市公司大部分分红资金需购汇解决。疫情后跨境旅游、海外留学购汇需求也明显增加。5月17日离岸、在岸人民币汇率先后贬破7元。

《报告》表示，人民银行、外汇局高度重视外汇形势变化，通过加强预期管理、调节外汇市场供求、上调全口径跨境融资宏观审慎调节参数等方式，积极稳妥应对人民币汇率贬值压力。总的看，当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。6月银行结售汇顺差82亿美元，大幅高于前几个月月均规模；上半年衡量结汇意愿的结汇率为67.5%，较2022年同期上升0.5个百分点，市场交易行为理性。7月人民币对美元汇率有所走升，7月31日收盘价报7.1465元，较6月末升值1.6%。8月以来美元指数走强，人民币对美元汇率又有贬值。但衡量人民币对一篮子货币汇率的中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数仍有上涨，8月11日报97.47，较近期低点上涨近2%。

《报告》认为，人民币汇率反映人民币与其他货币的比价关系，受内外部多种因素影响，短期不确定性大，也测不准，但长期根本上取决于经济基本面。当前，无论从外部因素看，还是内部因素看，人民币汇率都不会单边走贬，而是会保持双向波动。从外部看，美联储加息接近尾声，美元大幅走升的动能有限。从内部看，我国经济长期向好的基本面没有变，随着经济循环畅通，我国经济运行持续整体好转将支撑人民币汇率。我国经常项目顺差占GDP比重保持在2%左右的适度水平，跨境资本流动自主平衡。外汇储备余额稳定在3万亿美元上方，7月末环比还有所增加，稳居世界第一。

“过去几年，人民币对美元汇率三次破7，又三次回到了7以内。在应对多轮外部冲击的过程中，人民银行、外汇局积累了丰富的经验，也具有充足的政策工具储备，有信心、有条件、有能力维护外汇市场平稳运行。”《报告》指出，下一阶段，人民银行、外汇局将以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，发挥以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度优势，综合施策、稳定预期，用好各项调控储备工具，调节外汇市场供求，对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率超调风险。

“无论是从跨境资金流动、结售汇数据还是国际收支平衡状况看，还是从外汇市场成熟度和我们的政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。过去我们应对了多轮外部冲击，积累了经验，完善了调控工具和措施。我们将坚持综合施策，以稳定预期为核心，根据实际情况采取不同措施，给市场提供一个稳定的环境和预期，方便涉外经济主体开展经营活动和投资活动。”外汇局副局长、新闻发言人王春英此前在国新办举行的发布会上表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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