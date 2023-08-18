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受四川资中地震影响 铁路部门紧急封锁相关区段线路

2023年08月18日14:48 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，8月18日9时30分，四川省内江市资中县发生3.4级地震，震源深度10千米；9时52分，再次发生3.4级地震，震源深度10千米；10时39分，内江市市中区又一次发生4.0级地震，震源深度10千米。受连续多次地震影响，成渝高铁、绵泸高铁、成渝铁路、内昆铁路等部分区段线路及沿线部分车站均有不同程度震感。

为旅客运输安全，中国铁路成都局集团有限公司迅速启动应急预案，紧急封锁成渝高铁资中北站至内江北站、绵泸高铁内江东站至自贡站间，以及成渝铁路侯家坪站至石燕桥站、内昆铁路内江站至王场站间相关区段线路，全面巡检行车设备，排查安全隐患。

内江工务段、宜宾工电段、成都电务段等单位相关负责人第一时间前往安全生产调度指挥中心，详细部署巡视巡查工作，相关车间、班组人员携带抢险机具材料，采取“步巡+车巡”的方式对轨道、道岔、接触网支柱基础、供电线路、通信机械室、信号、TEDS轨边设备等关键设备进行巡查，最大限度减少地震对铁路运输秩序的影响，确保旅客出行和铁路运输大动脉安全畅通。

成都东、资中北、内江北、自贡等车站及时通过站内大屏幕、广播、微博等载体滚动播报列车晚点信息，组织人员对站内设备、悬挂物进行巡视检查，确保设备设施安全可靠。同时，车站及时做好旅客安抚解释退票等工作。

成都客运段、重庆客运段、贵阳客运段担当值乘部分列车出现不同程度晚点，乘务人员及时通过广播系统及时告知旅客列车晚点情况，提供送水送餐到座等服务，并对重点旅客进行登记，了解后续行程安排。

成都机务段、重庆机务段、贵阳机务段对在途列车进行全面梳理排查，要求机车乘务人员加强行车瞭望，密切注意设备运行状态，发生异常情况，及时与车站联系，确保暑运期间列车运行安全。

铁路部门提醒广大旅客，随时关注列车时刻变化，具体情况详见站车公告或拨打12306铁路客服中心电话咨询。

(责编：王连香、吕骞)
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