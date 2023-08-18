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证监会：现阶段我国股票市场实行T+0交易的时机不成熟

2023年08月18日17:33 | 来源：人民网
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人民网北京8月18日电 （黄盛）证监会有关负责人18日在就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，我国股票市场是否应当实行T+0交易，近年来有广泛讨论，总体上，各方面对此分歧较大。证监会认为，T+0交易客观上对于丰富交易方式、提高交易活跃度具有一定积极作用。但也要看到，上市公司股价走势取决于上市公司质量和经营效益，T+0交易方式对市场估值的中长期影响有限。

证监会有关负责人说，目前A股市场以中小投资者为主，持股市值在50万元以下的小散户占比96%，现阶段实行T+0交易可能放大市场投机炒作和操纵风险，特别是机构投资者大量运用程序化交易，实行T+0交易将加剧中小投资者的劣势地位，不利于市场公平交易。证监会认为，现阶段实行T+0交易的时机不成熟。

此外，针对近期市场上对IPO节奏的关注，证监会有关负责人表示，实现资本市场可持续发展，需要充分考虑投融资两端的动态积极平衡。没有二级市场的稳健运行，一级市场融资功能就难以有效发挥。证监会始终坚持科学合理保持IPO、再融资常态化，同时充分考虑二级市场承受能力，加强一、二级市场的逆周期调节，更好地促进一二级市场协调平衡发展。市场会感受到这种变化。

证监会有关负责人还表示，境外上市备案新规实施以来，企业提交备案材料积极踊跃，申请企业数量明显增加。证监会持续完善备案合规标准要求，加强境内外监管沟通协调，扎实推进备案工作，已有19家各类企业完成赴港、赴美境外上市备案。下一步，证监会将持续畅通企业境外上市渠道，推出更多符合条件的“绿灯”案例，包括市场较为关注的协议控制（VIE）架构企业和平台企业。同时，推动形成更加透明、高效、顺畅的境外上市监管协调机制，尊重企业依法合规自主选择境外上市地，支持符合条件的企业用好两个市场、两种资源实现规范健康发展。

(责编：郝帅、吕骞)
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