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我国首个大型巡天空间望远镜正在研制 计划与空间站共轨长期独立飞行

2023年08月18日20:03 | 来源：新华网
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新华社北京8月18日电（记者李国利、黄一宸）我国自主研发、国际领先的首个大型巡天空间望远镜目前正在研制，预期在宇宙学、暗物质与暗能量、星系与活动星系核、银河系与紧邻星系、恒星形成与演化、系外行星等问题上取得丰硕的开创性科学成果。

载人航天工程空间应用与发展情况介绍会18日在北京召开。中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在会上对相关情况进行了介绍。

“当前正在研制的巡天空间望远镜，具有高空间分辨率，入轨后将开展17500平方度的大面积天区深场巡天观测，以及不同类型天体的精细观测。”林西强说。

据了解，巡天空间望远镜是中国空间站的重要组成部分，可获取宇宙全景的高清晰图像，升空后将具有与哈勃太空望远镜相当的空间分辨能力，但视场角是哈勃的300多倍。

“根据计划，巡天空间望远镜发射升空后将与空间站共轨长期独立飞行，开展巡天观测，短期停靠空间站进行补给和维护升级。”林西强说。

(责编：袁勃、胡永秋)
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