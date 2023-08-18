原标题：果蔬清洗机应该这样买，看京津冀三地消协组织发布比较试验→

果蔬清洗机已成为广大消费者，特别是年轻消费者的小厨电新宠。为便于消费者选择购买，近日，京津冀三地消协组织开展了果蔬清洗机比较试验。

一、基本情况

本次比较试验样本从京东商城、天猫商城、唯品会、拼多多、苏宁易购等5家电商平台随机购样13个，从石家庄北国商城购样2个。购买价格从123元到807元不等。主要检测运转、输入功率和电流、工作温度下泄漏电流和电气强度、水中消菌效果、续航能力等5项指标，所有结论仅对样本负责。具体测试项目及测试依据见下表：

测试项目和测试方法

二、测试结果

全部样本电气安全性能均符合强制性国家标准

本次比较试验的15个样本中，电气安全性能全部符合强制性国家标准要求，符合率为100%。

1、输入功率和电流。实测输入功率和电流与制造商标明的额定值偏差过大，一方面会造成器具无法实现既定的正常功能；另一方面可能会导致线路因过载发生熔融、起火等。标准要求实测输入功率和电流与额定值的偏差控制在允许偏差范围内。

检测显示，15个样本实测输入功率和电流与额定值的偏差控制在允许偏差范围内，均符合强制性国家标准要求。

2、工作温度下的泄漏电流和电气强度。此项目主要考虑正常工作下，器具的泄漏电流不应过大，电气强度是指易触及部件的耐压强度，是评价抗击穿能力的指标。

工作温度下的泄漏电流项目仅适用于有线型号，检测显示，3个有线型号样本实测工作温度下的泄漏电流在标准要求范围内，15个样本电气强度项目中，易触及部件的耐压强度达到标准要求，均符合强制性国家标准要求。

运转和续航能力两项功能性能力均符合标准要求

1、运转。果蔬净化清洗机装配后加水运转时，应启动灵活、运转平稳、动作可靠，紧固件连接可靠无松动，不应有阻滞、卡塞现象。正常工作时运转应平稳、动作可靠，出料时不应卡、夹水果、蔬菜。

检测显示，15个样本装配后加水运转时，启动灵活、运转平稳、动作可靠，紧固件连接可靠无松动，未出现有阻滞、卡塞现象，所有产品运转情况均符合标准要求。

2、续航能力。本次比较试验样本中有3个有线型号样本和12个无线型号样本。12个无线型号样本中，10个样本续航能力与电池容量成正比，2个样本电池容量高但续航能力较弱。

全部15个样本均除菌效果良好

参照SB/T11190-2017 《果蔬净化清洗机》标准，选用大肠菌群作为除菌测试的试验菌种，对水中菌落总数清洗前后进行测试。并采用清洗前后菌落总数对比，来表示产品的除菌效果。

数据显示，15个样本中，有13个样本菌落总数去除率达到99.99%， 2个样本菌落总数去除率达到99.97%，除菌效果良好。

与此同时，我们对15个样本的产品说明书、广宣资料、质量检测报告进行了查验。发现多个样本对降解农残表述不当。

依照农业农村部《禁限用农药名录》规定，剧毒、高毒农药以及部分范围禁止使用农药不得用于水果、蔬菜生产。例如，敌敌畏、乐果、三唑磷等。但不少企业仍有去除上述农药残留的表述，以宣传产品的清洗效果。

本次比较试验的15个样本中，有利仁、根元、生活元素、东菱、小熊、海尔、欧瑞氏、松下、美的、荣事达、摩飞、大宇、蓝宝等13个样本的产品说明书、广宣资料或产品质量检测报告分别有去除敌敌畏、乐果、三唑磷等高毒或限用农药的表述。

三、测试数据汇总

四、续航能力

五、消费提示

京津冀三地消协组织提醒广大消费者，在购买果蔬清洗机及清洗果蔬产品时要注意：

1、要注意不要盲目相信那些天花乱坠、超出科技范畴的宣传。

2、我国农产品质量安全保持在较高水平，消费者无须“谈药色变”；国家对农药的使用有明确、严格的标准，正规渠道下购买的蔬果中农残留一般不会超标。

3、若使用果蔬清洗机，可在完成机洗后用流水冲洗食材30秒左右，去除清洗后表面残留的水污，提高清洁度。

4、浸泡10-15分钟可溶出大部分农药，焯水1-2分钟去除农残效率更高，但浸泡、焯水时间不能过长，否则容易使细胞破裂导致农药渗入，更难清洗。

5、家庭常用清洗方式（如淘米水洗、苏打水洗、水中加醋等）也能有效去农残，要相信劳动人民在长期的生活中积累的经验和智慧结晶。

(责编：崔元苑、李源)

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