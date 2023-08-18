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菌出云南 美味共享

人民网记者 李发兴 程浩
2023年08月18日15:03 | 来源：人民网-云南频道
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原标题：菌出云南 美味共享

夏日雷声阵阵，当雨水穿破云层拍打在云岭大地时，彩云之南的森林深处便生长出缤纷的“精灵”——野生菌，这是历经亿万年进化的产物，是大自然对人类的馈赠。

云南独特的地形地貌、得天独厚的立体气候、丰富的森林植被，以及适宜的阳光、水分和肥沃的土壤，为野生菌的生长创造了良好的自然条件，孕育出种类丰富、品质优良的野生食用菌。

野生菌。李天永摄

野生菌。李天永摄

身材浑圆“穿黄衣”的黄牛肝菌、有“变色神功”的红色见手青、顶戴青色“豹纹帽”的青头菌……云南素有“野生菌王国”之称，无论物种数量还是质量均为世界之最。因此，历来就有“菌出云南”之说。

每当这个季节菌子破土而出时，山里人便忙活开了。

这不，8月3日一早，在云南省楚雄彝族自治州南华县五街镇咪黑们村开门小组的山林里，46岁的彝家汉子罗兴保和家里人刚进山，就在一处松林下看到5朵大小不一的松茸紧挨着，有4朵已达到采摘标准。

罗兴保蹲下身，轻轻扒开松茸根部缠绕的苔藓和枯叶，用削尖的木棍从旁边朝着松茸根部缓缓斜插进去，手在木棍末端轻轻往下一压，松茸便从土中被撬起。剩下一朵不到3公分的“童松茸”，他不急于采摘，而是从地上抓起一把松叶，小心覆盖在还未成型的菌盖上。

去年松茸采摘季，罗兴保和别人搭伙承包的林地松茸产量一吨左右，销售收入达到四五十万元，自家赚了二三十万元。

不只罗兴保，野生菌早已成为云南老百姓增收的重要产业。

就拿素有“世界野生菌王国”之称的南华县来说，每年约有12万人次参与野生菌生产经营。

完善的物流体系则保证了野生菌运输时效和新鲜度，使得野生菌消费区域获得延伸。为让野生菌快速“出山”，南华县建成了五千多平方米的电子商务广场、10个乡镇电商分中心、128个村（社区）电子商务服务站，并开通了南华至昆明长水国际机场邮航直达专线，新鲜野生菌13小时可达上海、12小时可达深圳，让野生菌不只是本地人的专属美食。

这段时间，走进云南各地的菜市场里，总能看到人们精心挑选，将野生菌收入囊中，经过烹调，使形态各异的野生菌，变成舌尖上的美味。

目前在野生菌交易市场热销的野生菌（拼版照片）。图片来源：新华社 记者 江文耀 摄

目前在野生菌交易市场热销的野生菌（拼版照片）。图片来源：新华社 记者 江文耀 摄

如今，随着知名度提升和科普知识的普及，食用味道鲜美的云南野生菌已成为一种消费新时尚，是“有一种叫云南的生活”的重要组成部分。

野生菌美食。陆志坚摄

野生菌美食。陆志坚摄

当然，还有“菌火锅”也深受人们的喜爱。热气腾腾的菌火锅，“煮沸”了云南的山山水水、风花雪月、天地精华，浓缩成一锅难忘的舌尖盛宴。

(责编：郝帅、吕骞)
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