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一带一路 大道同行

上海市贸促会：发挥独特优势 为企业“走出去”提供支撑

李楠楠 王文娟 皇甫万里
2023年08月18日16:21 | 来源：人民网-上海频道
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原标题：上海市贸促会：发挥独特优势 为企业“走出去”提供支撑

上海港“一带一路”沿线外贸集装箱吞吐量达到2247万标准箱；“中欧班列——上海号”货值达到18亿元人民币；在沿线国家新签对外承包工程合同额同比增长22.9%；来自53个“一带一路”共建国家的580家企业参加了第五届进博会，达成意向成交金额735.2亿美元……

这是2022年上海市参与共建“一带一路”年度报告的部分数据。去年，上海市“一带一路”综合服务中心设立在上海市国际贸易促进委员会，成立一年多以来，中心努力为企业搭建平台，提供服务，已举办20余场经贸投资促进专题活动，促进共建“一带一路”双向经贸合作，有效惠及市场主体3000余家。

上海市贸促会贸易投资促进部部长陈泓介绍，中心聚焦热点国别、重要领域、企业需求，发挥“投资贸易双向对接、市场信息、企业培训、商事法律、海外响应、金融及专业服务业对接、重大活动支持和政企桥梁”八项服务功能，同时，贸促会发挥国内外组展、商事认证、国际仲裁、法律调解等专业领域的独特作用，为企业“走出去”提供有效支撑，推进“一带一路”高质量发展。

陈泓举例说，为帮助中韩企业用好RCEP政策红利，紧抓开拓市场机遇，缓解经营压力，深化经贸投资合作，2022年7月12日，上海市“一带一路”综合服务中心与韩国驻沪总领事馆、大韩贸易投资振兴公社上海代表处举办“中·韩经济合作说明会”。

今年7月8日，为提升专精特新“小巨人”企业市场竞争能力，助力推动经济高质量发展，上海市中小企业发展服务中心联合上海市“一带一路”综合服务中心主办了第一期专精特新“小巨人”企业首席营销官高级研修班。期间，丰富多样的活动为企业合作共赢搭建对接平台，围绕现代化产业体系补链、强链、固链，助推“小巨人”企业走好高质量发展道路。

“未来希望更好地发挥中心平台优势，促进经贸交流合作。”陈泓告诉记者，下一步，中心将聚焦健康、数字、绿色、创新等重点行业，通过开展论坛、系列培训、专题展会以及信息平台等多种方式按需提供投资贸易服务。同时，探索在上海市“一带一路”综合服务中心下设立专业服务委员会，集聚一批包括金融保险、法律仲裁、财务审计、知识产权、质量认证、物流运输、人力资源等专业领域的优质服务机构，畅通与企业对接沟通渠道。

(责编：郝帅、吕骞)
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